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الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

عناصر متنكرة هاجمت جنين وأطلقت رصاصًا كثيفًا

قُتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين).

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "الرجوب" أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها عناصر متنكرة، كانت سريعة وشهدت إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية
سبق

قُتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين).

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "الرجوب" أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها عناصر متنكرة، كانت سريعة وشهدت إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف.

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
04:38 PM

الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين خلال مواجهات في الضفة الغربية

عناصر متنكرة هاجمت جنين وأطلقت رصاصًا كثيفًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل أربعة فلسطينيين خلال مواجهات مسلحة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، اليوم (الاثنين).

وأوضح محافظ جنين أكرم الرجوب في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن عدد الشهداء أربعة، اثنان منهما تحتجزهما قوات الاحتلال، وفقاً لـ"فرانس 24".

وبين "الرجوب" أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي شارك فيها عناصر متنكرة، كانت سريعة وشهدت إطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف.

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