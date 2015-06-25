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غداً يتسلم "وسام التميز".. رئيس "الشورى" بالقاهرة ملبياً دعوة البرلمان العربي

جهود مقدرة لـ"آل الشيخ" لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة وجهوده الدبلوماسية

وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك لحضور افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربي نبيل الشروقي وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولي سفارة المملكة في القاهرة.

ويحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ويلقي في افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما يتسلم في مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي؛ حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى في العالم العربي ممن لهم إسهامات فاعلة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربي المشترك.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي، أن تكريم البرلمان العربي للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يأتي تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً يتسلم "وسام التميز".. رئيس "الشورى" بالقاهرة ملبياً دعوة البرلمان العربي
سبق

وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك لحضور افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربي نبيل الشروقي وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولي سفارة المملكة في القاهرة.

ويحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ويلقي في افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما يتسلم في مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي؛ حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى في العالم العربي ممن لهم إسهامات فاعلة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربي المشترك.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي، أن تكريم البرلمان العربي للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يأتي تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
06:38 PM

غداً يتسلم "وسام التميز".. رئيس "الشورى" بالقاهرة ملبياً دعوة البرلمان العربي

جهود مقدرة لـ"آل الشيخ" لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة وجهوده الدبلوماسية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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وصل رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، العاصمة المصرية القاهرة؛ تلبية لدعوة تلقاها من رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، وذلك لحضور افتتاح الجلسة العامة للبرلمان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي رئيس البرلمان العربي، وأعضاء مجلس الشورى أعضاء البرلمان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ومندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالرحمن الجمعة، والأمين العام المساعد للبرلمان العربي نبيل الشروقي وعدد من كبار المسؤولين بالبرلمان ومسؤولي سفارة المملكة في القاهرة.

ويحضر رئيس مجلس الشورى غداً أعمال الجلسة العامة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، ويلقي في افتتاحها كلمة أمام أعضاء البرلمان العربي، كما يتسلم في مراسم تقام أثناء الجلسة وسام التميز العربي من رئيس البرلمان العربي؛ حيث يمنح البرلمان هذا الوسام لرؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية والشخصيات رفيعة المستوى في العالم العربي ممن لهم إسهامات فاعلة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية ووحدة الصف والعمل العربي المشترك.

من جانبه، أوضح رئيس البرلمان العربي، في تصريح صحفي، أن تكريم البرلمان العربي للدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ يأتي تقديراً لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والجهود التي يقوم بها في مجال الدبلوماسية البرلمانية من أجل تعزيز وخدمة العمل البرلماني العربي المشترك، وكذلك الإسهامات الفاعلة التي يقوم بها في المحافل البرلمانية العربية والإقليمية والدولية في سبيل تطوير وتوحيد مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المشاركات الدولية للدفاع عن قضايا الأمة العربية.

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