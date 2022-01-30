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بنسبة 100% .. مدارس تعليم النماص تحقق العودة الحضورية الآمنة لجميع المراحل

نتيجة تضافر الجهود من أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة

استقبلت إدارة تعليم النماص طلابها وطالباتها في العودة الحضورية الآمنة بنسبة 100 % لهذا العام بعد عامين من الدراسة عن بعد، وتأتي هذه النسبة المميزة نتيجة حتمية لتضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم والإدارة وقيام جميع الأقسام والمدارس بمسؤولياتها، وذلك بعطاء متواصل، وجهود واستعدادات كبيرة آتت ثمارها وتجاوزت جميع التحديات لخلق بيئة آمنة وجاذبة وباحترازات كاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وعبّر مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي عن شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم النماص والأسر الكريمة، ومثمّنًا جهودهم الكبيرة في وقت قياسي وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء بأجوائه الباردة، إلا أن العزائم وشوق العودة للمدرسة أكبر حباً وفخرًا وشكرًا للوطن وقيادته، وتحقيقًا للطموحات التي تعانق عنان السماء ولرؤية المملكة 2030 حيث تحلق بأبناء وبنات الوطن في سماء الإبداع والتطوير والتقدم على مستوى العالم.

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بنسبة 100% .. مدارس تعليم النماص تحقق العودة الحضورية الآمنة لجميع المراحل
سبق

استقبلت إدارة تعليم النماص طلابها وطالباتها في العودة الحضورية الآمنة بنسبة 100 % لهذا العام بعد عامين من الدراسة عن بعد، وتأتي هذه النسبة المميزة نتيجة حتمية لتضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم والإدارة وقيام جميع الأقسام والمدارس بمسؤولياتها، وذلك بعطاء متواصل، وجهود واستعدادات كبيرة آتت ثمارها وتجاوزت جميع التحديات لخلق بيئة آمنة وجاذبة وباحترازات كاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وعبّر مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي عن شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم النماص والأسر الكريمة، ومثمّنًا جهودهم الكبيرة في وقت قياسي وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء بأجوائه الباردة، إلا أن العزائم وشوق العودة للمدرسة أكبر حباً وفخرًا وشكرًا للوطن وقيادته، وتحقيقًا للطموحات التي تعانق عنان السماء ولرؤية المملكة 2030 حيث تحلق بأبناء وبنات الوطن في سماء الإبداع والتطوير والتقدم على مستوى العالم.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
11:24 PM

بنسبة 100% .. مدارس تعليم النماص تحقق العودة الحضورية الآمنة لجميع المراحل

نتيجة تضافر الجهود من أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - النماص
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استقبلت إدارة تعليم النماص طلابها وطالباتها في العودة الحضورية الآمنة بنسبة 100 % لهذا العام بعد عامين من الدراسة عن بعد، وتأتي هذه النسبة المميزة نتيجة حتمية لتضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع التعليمي والدعم اللامحدود من حكومتنا الرشيدة ووزارة التعليم والإدارة وقيام جميع الأقسام والمدارس بمسؤولياتها، وذلك بعطاء متواصل، وجهود واستعدادات كبيرة آتت ثمارها وتجاوزت جميع التحديات لخلق بيئة آمنة وجاذبة وباحترازات كاملة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

وعبّر مدير تعليم النماص عمر هجاد الغامدي عن شكره وامتنانه لجميع منسوبي ومنسوبات تعليم النماص والأسر الكريمة، ومثمّنًا جهودهم الكبيرة في وقت قياسي وعلى الرغم من دخول فصل الشتاء بأجوائه الباردة، إلا أن العزائم وشوق العودة للمدرسة أكبر حباً وفخرًا وشكرًا للوطن وقيادته، وتحقيقًا للطموحات التي تعانق عنان السماء ولرؤية المملكة 2030 حيث تحلق بأبناء وبنات الوطن في سماء الإبداع والتطوير والتقدم على مستوى العالم.

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