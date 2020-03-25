فعلها "كورونا 19".. شاهد ماذا فعل الجيش الإنجليزي ببورصة لندن السياحية؟!

لدواعي الصحة وتنفيذ الإجراءات

ينتظر العالم كل عام في شهر نوفمبر، فعاليات "إكسل لندن السياحي"، والمشهور عالميًّا بـ"بورصة لندن" أو "سوق السفر العالمي"، وتتبدل العاصمة البريطانية أثناء انعقاد هذا المعرض الضخم؛ حيث يُعد أحد أكبر المعارض الدولية المتخصصة في صناعة السياحة، ويشارك في العادة سنويًّا في المعرض أكثر من 51 ألف مشارك متخصص، يمثلون 5 آلاف جهة عارضة من 180 دولة حول العالم.

وفوجئ العالم صباح اليوم الأربعاء 25 مارس 2020 بإعلان وزير الصحة البريطاني "مات هانكوك"، تحويل أرض معرض لندن السياحي إلى أكبر مستشفى صحي وعزل في أوروبا، وسيتم افتتاح مستشفى بسعة 4000 سرير لعلاج مرضى فيروس كورونا في مركز "إكسل" في لندن، وسيتم ذلك خلال أيام قليلة قادمة وفق صحيفة "مترو".

يأتي ذلك بعد أن ارتفع عدد الوفيات في المملكة المتحدة من 87 ووصل إلى 422 حتى إعلان تحويل "إكسل" لندن إلى مستشفى تضم جناحين، يحتوي على 2000 سرير في كل منهما، ويتم إنشاؤه بمساعدة الجيش.

وكشفت وزارة الدفاع أن فريقًا من المخططين العسكريين زاروا المكان في دوكلاندز بشرق لندن؛ لتحديد كيف يمكنها الاستفادة من الفضاء.