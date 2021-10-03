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"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية

استعرض معه العلاقات وسبل تطويرها على الأصعدة كافة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

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"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
02:43 PM

"الجبير" يستقبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية

استعرض معه العلاقات وسبل تطويرها على الأصعدة كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوربية جوزيب بوريل.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تطويرها على الأصعدة كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي، وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه.

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