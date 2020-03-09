ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد. وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية. وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.

بيشة.. التأكيد على الاستفادة من المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-09 ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد.



وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية.



وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 05:08 PM

بيشة.. التأكيد على الاستفادة من المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد خلال اجتماع عقد اليوم لتفعيلها.. ولجان تقنية وإعلامية للتنفيذ





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ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد.



وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية.



وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.