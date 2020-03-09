النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بيشة.. التأكيد على الاستفادة من المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد

خلال اجتماع عقد اليوم لتفعيلها.. ولجان تقنية وإعلامية للتنفيذ

ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية.

وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.

مدير التعليم في بيشة تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بيشة.. التأكيد على الاستفادة من المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد
سبق

ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية.

وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:08 PM

بيشة.. التأكيد على الاستفادة من المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد

خلال اجتماع عقد اليوم لتفعيلها.. ولجان تقنية وإعلامية للتنفيذ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
0
738

ترأس مدير التعليم في بيشة خالد الغامدي اليوم اجتماعاً لمناقشة تفعيل الدراسة عبر المدارس الافتراضية والتعليم عن بعد.

وتم خلال اللقاء التأكيد على تمكين الطلاب والطالبات من وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة (منظومة التعليم الموحدة ـ قناة عين)، إضافة إلى منصة التعلم عن بعد بنادي الحاسب الآلي بتعليم بيشة، حضر الاجتماع مديرو الإشراف التربوي وتقنية المعلومات والاختبارات والإعلام التربوي، إلى جانب القيادات النسائية عبر الدائرة التلفزيونية.

وشدد الغامدي على أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بأهمية استمرار العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة وتثقيفهم بطرق الاستفادة من المنصات التعليمية الإلكترونية، ووجه بتشكيل لجان تقنية وإعلامية لهذا الغرض شرعت في تنفيذ مهامها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,178
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,264

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة