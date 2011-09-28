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القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

"بايت دانس" اعتبرت الحظر غير ضروري لأن هناك مفاوضات

أوقف قاضٍ أمريكي في واشنطن -بشكل مؤقت- أمرًا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث "غوغل" التابع لشركة ألفابيت، من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك؛ للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر، والتي قال "تيك توك" إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي.

وقال محامي تيك توك جون هول: إن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عامًّا يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.

ووفق "سكاي نيوز" اعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري؛ لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

في المقابل قال محامو الحكومة: إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي؛ مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".

ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.

دونالد ترامب

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك
سبق

أوقف قاضٍ أمريكي في واشنطن -بشكل مؤقت- أمرًا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث "غوغل" التابع لشركة ألفابيت، من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك؛ للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر، والتي قال "تيك توك" إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي.

وقال محامي تيك توك جون هول: إن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عامًّا يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.

ووفق "سكاي نيوز" اعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري؛ لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

في المقابل قال محامو الحكومة: إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي؛ مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".

ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
09:51 AM

القضاء الأمريكي يوقف أمر إدارة ترامب بمنع تنزيل تيك توك

"بايت دانس" اعتبرت الحظر غير ضروري لأن هناك مفاوضات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوقف قاضٍ أمريكي في واشنطن -بشكل مؤقت- أمرًا أصدرته إدارة ترامب بمنع شركة أبل ومحرك البحث "غوغل" التابع لشركة ألفابيت، من تمكين تنزيل تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة القصيرة على الإنترنت والذي كان من المقرر أن يبدأ سريانه في الساعة 11.59 مساء الأحد.

ووافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في ساعة متأخرة من مساء الأحد، على أمر قضائي مبدئي سعت إليه شركة بايت دانس المالكة لتيك توك؛ للسماح باستمرار وجود التطبيق في متاجر التطبيقات بالولايات المتحدة.

لكن القاضي رفض "في الوقت الحالي" وقف القيود الإضافية لوزارة التجارة والتي من المقرر سريانها في 12 نوفمبر، والتي قال "تيك توك" إنها ستؤدي إلى استحالة استخدام التطبيق في الولايات المتحدة.

واستمع القاضي في جلسة استماع افتراضية نادرة إلى دفوع تتعلق بحرية التعبير وما يترتب على قرار الحظر من تأثير على الأمن القومي.

وقال محامي تيك توك جون هول: إن الحظر "عقابي" و"تعسفي" ويغلق منتدى عامًّا يستخدمه نحو 100 مليون أمريكي.

ووفق "سكاي نيوز" اعتبرت شركة "بايت دانس" أن الحظر غير ضروري؛ لأن هناك مفاوضات جارية لإعادة هيكلة ملكية تيك توك في الولايات المتحدة ومعالجة قضية الأمن القومي التي أثارتها إدارة ترامب.

في المقابل قال محامو الحكومة: إن الرئيس ترامب يملك الحق في اتخاذ إجراءات تتعلق بالأمن القومي؛ مشيرين إلى أن الحظر ضروري بسبب صلات تيك توك بالحكومة الصينية من خلال الشركة الأم "بايت دانس".

ووصف بيان حكومي الشركة الصينية بأنها "ناطقة باسم" الحزب الشيوعي الصيني و"ملتزمة بالترويج لأفكار وأجندة" الحزب.

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