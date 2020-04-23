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بوركينا فاسو: تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.

فيروس كورونا الجديد بوركينا فاسو

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بوركينا فاسو: تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
08:41 AM

بوركينا فاسو: تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.

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