بوركينا فاسو: تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.

وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.