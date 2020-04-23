بوركينا فاسو: تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.
سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.فيروس كورونا الجديد بوركينا فاسو
سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.
سجلت بوركينا فاسو، اليوم، تسع حالات جديدة مؤكدة من فيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي إلى 609 حالات، منذ ظهور الوباء داخل البلاد يوم 9 مارس.
وأفاد المكتب الإعلامي للحكومة، بأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 38 حالة حتى الآن.