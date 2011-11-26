النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل!

دعا للالتزام بتوجيهات "المدني" وقال: سحب غزيرة المطر تتجدد قبالة ساحل جدة

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة #سقيا بدأت فجر اليوم الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.

وقال "الحصيني" عبر "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر #جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ حتى تهدأ الأجواء".

وتابع: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة -إن شاء الله- اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".

عبدالعزيز الحصيني الحالة الممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل!
سبق

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة #سقيا بدأت فجر اليوم الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.

وقال "الحصيني" عبر "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر #جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ حتى تهدأ الأجواء".

وتابع: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة -إن شاء الله- اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
09:06 AM

مكة ملتقى وتصادم.. "الحصيني": "سقيا" بدأت فجرًا فاجلس في بيتك أفضل!

دعا للالتزام بتوجيهات "المدني" وقال: سحب غزيرة المطر تتجدد قبالة ساحل جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,969

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني: إن الحالة الممطرة #سقيا بدأت فجر اليوم الخميس، متوقعًا أن تكون مكة ملتقى تصادم الرياح الرطبة والباردة.

وقال "الحصيني" عبر "تويتر": "متوقعٌ تشكّل سحب غزيرة المطر وتجددها قبالة ساحل جدة، ومتوقع أن تتأثر #جدة بهذه السحب وعموم مكة، ومن ليس لديه عمل ضروري اجلس في بيتك أفضل لك اليوم الخميس 11/ 4/ 1442هـ حتى تهدأ الأجواء".

وتابع: "متوقع أن يشمل ذلك سواحل مكة وسواحل الباحة وعسير وجازان، يليها التهم فيها، ثم يليها المرتفعات الجبلية فيها.. السيول متوقعة -إن شاء الله- اتبعوا توجيهات الدفاع المدني، وابتعدوا عن الأودية لأسباب: غزارة الأمطار المتوقعة، تجدد السحب الممطرة، طبيعة الأودية وشدة انحدارها".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,122
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,239
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,809
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,564

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة