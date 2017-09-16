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“الهريفي" بعد خروج "النصر": آه يا زمن أغبر!

انتقد اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي خروج فريقه السابق من البطولة الآسيوية لصالح السد القطري.

وكان النصر قد انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف علماً بأنه كان فاز في الذهاب بهدفين لهدف ليودّع البطولة من الدور الربع نهائي من المسابقة.

وغرّد الهريفي قائلاً :" لا أحد يجيني في المنشن..!!.. روحوا لمطبلينكم.. خذوا لفه على حساباتهم تبون اللي ينفخونكم ويغشونكم.. ولا أقولكم شي نفسوا علي وعلى ماجد احنا السبب..!.. آه يا زمن أغبر."

وسبق للهريفي أن انتقد المستويات التي يقدمها اللاعب البرازيلي غوليانو على صفحته بتويتر مما عرضه لهجوم النصراويين عليه وقتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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“الهريفي" بعد خروج "النصر": آه يا زمن أغبر!
سبق

انتقد اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي خروج فريقه السابق من البطولة الآسيوية لصالح السد القطري.

وكان النصر قد انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف علماً بأنه كان فاز في الذهاب بهدفين لهدف ليودّع البطولة من الدور الربع نهائي من المسابقة.

وغرّد الهريفي قائلاً :" لا أحد يجيني في المنشن..!!.. روحوا لمطبلينكم.. خذوا لفه على حساباتهم تبون اللي ينفخونكم ويغشونكم.. ولا أقولكم شي نفسوا علي وعلى ماجد احنا السبب..!.. آه يا زمن أغبر."

وسبق للهريفي أن انتقد المستويات التي يقدمها اللاعب البرازيلي غوليانو على صفحته بتويتر مما عرضه لهجوم النصراويين عليه وقتها.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
09:44 PM

“الهريفي" بعد خروج "النصر": آه يا زمن أغبر!

A A A
محمد السيّد - الرياض
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1,019

انتقد اللاعب الدولي السابق والناقد الرياضي الحالي فهد الهريفي خروج فريقه السابق من البطولة الآسيوية لصالح السد القطري.

وكان النصر قد انهزم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف علماً بأنه كان فاز في الذهاب بهدفين لهدف ليودّع البطولة من الدور الربع نهائي من المسابقة.

وغرّد الهريفي قائلاً :" لا أحد يجيني في المنشن..!!.. روحوا لمطبلينكم.. خذوا لفه على حساباتهم تبون اللي ينفخونكم ويغشونكم.. ولا أقولكم شي نفسوا علي وعلى ماجد احنا السبب..!.. آه يا زمن أغبر."

وسبق للهريفي أن انتقد المستويات التي يقدمها اللاعب البرازيلي غوليانو على صفحته بتويتر مما عرضه لهجوم النصراويين عليه وقتها.

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