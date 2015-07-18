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"البيئة" تفسح 238 ألف رأس ماشية لتغطية الحج

خلال 15 يوماً الماضية.. ضمن خطتها الموسمية

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 238.574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217.265 رأس غنم و103 جمال واردة من دولة السودان، و20704 رؤوس أغنام و502 جمال واردة من دولة جيبوتي.

وذكرت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وبعد ذلك، يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تفسح 238 ألف رأس ماشية لتغطية الحج
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 238.574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217.265 رأس غنم و103 جمال واردة من دولة السودان، و20704 رؤوس أغنام و502 جمال واردة من دولة جيبوتي.

وذكرت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وبعد ذلك، يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
04:55 PM

"البيئة" تفسح 238 ألف رأس ماشية لتغطية الحج

خلال 15 يوماً الماضية.. ضمن خطتها الموسمية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن فسح نحو 238.574 رأساً من الماشية خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي القعدة الجاري، وذلك ضمن أعمالها لموسم حج 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن الإرساليات المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 217.265 رأس غنم و103 جمال واردة من دولة السودان، و20704 رؤوس أغنام و502 جمال واردة من دولة جيبوتي.

وذكرت أنها وضعت ضوابط عدة لدخول المواشي إلى العاصمة المقدّسة، تهدف من خلالها إلى ضمان سلامة الأضاحي، بدايةً بالمتابعة من قبل المحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي وتطبيق جميع الإجراءات المحجرية على المواشي المستوردة حتى فسحها.

وبعد ذلك، يتم ترصيص الشاحنات ومتابعتها حتى وصولها لمواقعها، إضافة إلى متابعة الوارد للمشاعر المقدسة من السوق المحلية من خلال فروع الوزارة بمحافظات "جدة والجموم والليث".

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