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وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

الجانبان تطرّقا إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها "76" بنيويورك.

وشهد اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرّق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران
سبق

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها "76" بنيويورك.

وشهد اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرّق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
01:58 PM

وزير الخارجية يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران

الجانبان تطرّقا إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيويورك
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التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله؛ اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران روبرت مالي؛ وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها "76" بنيويورك.

وشهد اللقاء، مناقشة تعزيز العمل المشترك، كما تطرّق الجانبان إلى أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

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