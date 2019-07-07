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خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

ضمن برنامج الملك.. وتنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــ باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

أعلن ذلك المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، واصفاً هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعماله الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين.

وذكر الوزير آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان .

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسأل الوزير آل الشيخ في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهم بالإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وما يقدمونه لهم من دعم، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.

يذكر أنه بصدور هذا الأمر الملكي الكريم سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

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خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج
سبق

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــ باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

أعلن ذلك المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، واصفاً هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعماله الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين.

وذكر الوزير آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان .

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسأل الوزير آل الشيخ في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهم بالإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وما يقدمونه لهم من دعم، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.

يذكر أنه بصدور هذا الأمر الملكي الكريم سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
05:18 PM

خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

ضمن برنامج الملك.. وتنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية

A A A
حمد الفراج - الرياض
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أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـــ حفظه الله ــ باستضافة (1000) حاج وحاجة من أسر وذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام 1440هـ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد سنوياً.

أعلن ذلك المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في تصريح صحفي بهذه المناسبة، رفع في مستهله شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، واصفاً هذه الاستضافة بأنها امتداد لأعماله الخيرة التي يتعاهد بها أشقاءهم من أبناء فلسطين.

وذكر الوزير آل الشيخ أن هذه الاستضافة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان .

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بقدومهم للأراضي السعودية عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

وسأل الوزير آل الشيخ في ختام تصريحه الله العلي القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على عنايتهم بالإسلام والمسلمين والدفاع عن قضاياهم وما يقدمونه لهم من دعم، وأن ييسر على الحجاج حجهم ويتقبل منهم صالح أعمالهم.

يذكر أنه بصدور هذا الأمر الملكي الكريم سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.

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