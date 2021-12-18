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غرفة الرياض .. مختصون يستعرضون "أساليب مكافحة الاحتيال"

هدفت إلى نشر التوعية والمعرفة .. وكيفية تحصين الشخص منه

نظّمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، دورة "أساليب مكافحة الاحتيال".

وأكّد المستشار والمدرب المالي محمد عقبي؛ أن الدورة تهدف إلى نشر التوعية والمعرفة فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال، وخاصة في ضوء القرارات الأخيرة المتمثلة في ضمّ النيابة العامة والمباحث الإدارية إلى "نزاهة"، وتوجّه المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد.

وأشار عقبي؛ إلى أن الاحتيال هو أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكلٍ من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكلٍ من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتيال.

وبيّن عقبي؛ أنه ليس من الضرورة أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية؛ فالاحتيال يعرف بأنه التحريف المتعمّد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني.

وتابع عقبي: إن أهم أنواع وطرق الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، اختلاس النقد والموجودات الثمينة، تزوير أو تحريف المستندات والتواقيع والاختام، تزييف الأوراق النقدية، وهجمات الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية؛ مطالباً بتدريب الموظفين على حالات الاحتيال المالي.

وتركزت معظم مداخلات الحضور على معرفة مرئيات الاحتيال المالي وأهمية مكافحتها بالطرق السليمة، وكيفية تحصين الشخص من الاحتيال نفسه.

غرفة الرياض أساليب مكافحة الاحتيال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غرفة الرياض .. مختصون يستعرضون "أساليب مكافحة الاحتيال"
سبق

نظّمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، دورة "أساليب مكافحة الاحتيال".

وأكّد المستشار والمدرب المالي محمد عقبي؛ أن الدورة تهدف إلى نشر التوعية والمعرفة فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال، وخاصة في ضوء القرارات الأخيرة المتمثلة في ضمّ النيابة العامة والمباحث الإدارية إلى "نزاهة"، وتوجّه المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد.

وأشار عقبي؛ إلى أن الاحتيال هو أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكلٍ من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكلٍ من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتيال.

وبيّن عقبي؛ أنه ليس من الضرورة أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية؛ فالاحتيال يعرف بأنه التحريف المتعمّد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني.

وتابع عقبي: إن أهم أنواع وطرق الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، اختلاس النقد والموجودات الثمينة، تزوير أو تحريف المستندات والتواقيع والاختام، تزييف الأوراق النقدية، وهجمات الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية؛ مطالباً بتدريب الموظفين على حالات الاحتيال المالي.

وتركزت معظم مداخلات الحضور على معرفة مرئيات الاحتيال المالي وأهمية مكافحتها بالطرق السليمة، وكيفية تحصين الشخص من الاحتيال نفسه.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
10:02 AM

غرفة الرياض .. مختصون يستعرضون "أساليب مكافحة الاحتيال"

هدفت إلى نشر التوعية والمعرفة .. وكيفية تحصين الشخص منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت غرفة الرياض ممثلة في إدارة الشؤون القانونية، بالتعاون مع معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، دورة "أساليب مكافحة الاحتيال".

وأكّد المستشار والمدرب المالي محمد عقبي؛ أن الدورة تهدف إلى نشر التوعية والمعرفة فيما يتعلق بمكافحة الاحتيال، وخاصة في ضوء القرارات الأخيرة المتمثلة في ضمّ النيابة العامة والمباحث الإدارية إلى "نزاهة"، وتوجّه المملكة لمكافحة جرائم الاحتيال المالي والفساد.

وأشار عقبي؛ إلى أن الاحتيال هو أي ممارسة تنطوي على استخدام الخداع للحصول المباشر أو غير المباشر على شكلٍ من أشكال الاستفادة المالية لمرتكب الجريمة، أو تسهيل ذلك لغيره لتؤدي إلى شكلٍ من أشكال الخسارة للطرف الذي تعرّض للاحتيال.

وبيّن عقبي؛ أنه ليس من الضرورة أن يقتصر الاحتيال على المنافع النقدية والمادية؛ فالاحتيال يعرف بأنه التحريف المتعمّد للحقيقة لإغراء أحدهم بالتنازل عن شيء ذي قيمة أو عن حق قانوني.

وتابع عقبي: إن أهم أنواع وطرق الاحتيال المالي على مستوى المنشآت، اختلاس النقد والموجودات الثمينة، تزوير أو تحريف المستندات والتواقيع والاختام، تزييف الأوراق النقدية، وهجمات الاحتيال عن طريق الشبكة العنكبوتية؛ مطالباً بتدريب الموظفين على حالات الاحتيال المالي.

وتركزت معظم مداخلات الحضور على معرفة مرئيات الاحتيال المالي وأهمية مكافحتها بالطرق السليمة، وكيفية تحصين الشخص من الاحتيال نفسه.

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