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سدت شرايين قلبه ودخل في ذبحة.. تدخّل طبي ينقذ حياة جزائري بمكة

حالة محولة تم استقبالها بشكل عاجل وتعامل معها فريق بالمدينة الطبية

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ مريض جزائري الجنسية في العقد الخامس من العمر، بعد ما عانى من انسداد بشرايين القلب أدت إلى ذبحة صدرية حادة.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية بمكة المكرمة الدكتور محمد ميني، أن الحالة تم استقبالها بشكل عاجل محولة من مستشفى الملك فيصل بمكة بشكل عاجل، وعلى الفور تم إخضاع المريض للفحوصات اللازمة وعمل قسطرة قلبية أظهرت نتائجها وجود انسداد حاد بشرايين القلب، كما تم وضعه على جهاز تروية القلب (IAPB).

وأضاف: تم اجتماع الفريق الطبي المكون من أقسام التخدير والتمريض ورعاية جراحة القلب، وتقرر على الفور القيام بزراعة شرايين القلب لإنقاذ حياته، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتم نقله إلى العناية المركزة للقلب؛ حتى استقرت حالته؛ ليتم نقله أيضًا إلى التنويم وخروجه عقب ذلك وهو بصحة وعافية.

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سدت شرايين قلبه ودخل في ذبحة.. تدخّل طبي ينقذ حياة جزائري بمكة
سبق

نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ مريض جزائري الجنسية في العقد الخامس من العمر، بعد ما عانى من انسداد بشرايين القلب أدت إلى ذبحة صدرية حادة.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية بمكة المكرمة الدكتور محمد ميني، أن الحالة تم استقبالها بشكل عاجل محولة من مستشفى الملك فيصل بمكة بشكل عاجل، وعلى الفور تم إخضاع المريض للفحوصات اللازمة وعمل قسطرة قلبية أظهرت نتائجها وجود انسداد حاد بشرايين القلب، كما تم وضعه على جهاز تروية القلب (IAPB).

وأضاف: تم اجتماع الفريق الطبي المكون من أقسام التخدير والتمريض ورعاية جراحة القلب، وتقرر على الفور القيام بزراعة شرايين القلب لإنقاذ حياته، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتم نقله إلى العناية المركزة للقلب؛ حتى استقرت حالته؛ ليتم نقله أيضًا إلى التنويم وخروجه عقب ذلك وهو بصحة وعافية.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
01:18 PM

سدت شرايين قلبه ودخل في ذبحة.. تدخّل طبي ينقذ حياة جزائري بمكة

حالة محولة تم استقبالها بشكل عاجل وتعامل معها فريق بالمدينة الطبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إنقاذ مريض جزائري الجنسية في العقد الخامس من العمر، بعد ما عانى من انسداد بشرايين القلب أدت إلى ذبحة صدرية حادة.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية بمكة المكرمة الدكتور محمد ميني، أن الحالة تم استقبالها بشكل عاجل محولة من مستشفى الملك فيصل بمكة بشكل عاجل، وعلى الفور تم إخضاع المريض للفحوصات اللازمة وعمل قسطرة قلبية أظهرت نتائجها وجود انسداد حاد بشرايين القلب، كما تم وضعه على جهاز تروية القلب (IAPB).

وأضاف: تم اجتماع الفريق الطبي المكون من أقسام التخدير والتمريض ورعاية جراحة القلب، وتقرر على الفور القيام بزراعة شرايين القلب لإنقاذ حياته، وتكللت العملية -ولله الحمد- بالنجاح التام، وتم نقله إلى العناية المركزة للقلب؛ حتى استقرت حالته؛ ليتم نقله أيضًا إلى التنويم وخروجه عقب ذلك وهو بصحة وعافية.

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