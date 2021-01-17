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مواطن بتبوك يشتكي بامتلاء المياه بحفرة صرف صحي منزله.. مصدرها مفاجأة

يسكن فيه منذ 3 أشهر وناشد بسرعة الوقوف على مشكلته

تفاجأ مواطن في حي الصفاء بمدينة تبوك، بامتلاء "بيارة" الصرف الصحي الخاصة بمنزله وتحاصره بشكل شبه يومي، رغم أنه قد سكن هذا المنزل منذ 3 أشهر فقط .

وفي التفاصيل أوضح المواطن أحمد عيد لـ"سبق"، أنه استمر في شفط هذه المياه باستمرار ولكنها لا تتوقف وداهمت منزله، وفاضت في الشارع.

وأشار إلى أنه استعان بمهندسين متخصصين على نفقته الخاصة، وقاموا بالكشف عن مصدر التسرب، فكانت المفاجأة أنها مياه عذبة تخرج من باطن الأرض باستمرار تسببت في امتلاء حفرة الصرف الصحي وتفيض الشارع.

وناشد المواطن الجهات المختصة، بسرعة الوقوف على المشكلة، التي يعاني منها وحلها في أسرع وقت، خاصة أنه انتقل لهذا المسكن منذ 3 أشهر فقط.

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مواطن بتبوك يشتكي بامتلاء المياه بحفرة صرف صحي منزله.. مصدرها مفاجأة
سبق

تفاجأ مواطن في حي الصفاء بمدينة تبوك، بامتلاء "بيارة" الصرف الصحي الخاصة بمنزله وتحاصره بشكل شبه يومي، رغم أنه قد سكن هذا المنزل منذ 3 أشهر فقط .

وفي التفاصيل أوضح المواطن أحمد عيد لـ"سبق"، أنه استمر في شفط هذه المياه باستمرار ولكنها لا تتوقف وداهمت منزله، وفاضت في الشارع.

وأشار إلى أنه استعان بمهندسين متخصصين على نفقته الخاصة، وقاموا بالكشف عن مصدر التسرب، فكانت المفاجأة أنها مياه عذبة تخرج من باطن الأرض باستمرار تسببت في امتلاء حفرة الصرف الصحي وتفيض الشارع.

وناشد المواطن الجهات المختصة، بسرعة الوقوف على المشكلة، التي يعاني منها وحلها في أسرع وقت، خاصة أنه انتقل لهذا المسكن منذ 3 أشهر فقط.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:12 PM
اخر تعديل
17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:25 PM

مواطن بتبوك يشتكي بامتلاء المياه بحفرة صرف صحي منزله.. مصدرها مفاجأة

يسكن فيه منذ 3 أشهر وناشد بسرعة الوقوف على مشكلته

A A A
بدر الجبل - الرياض
2
762

تفاجأ مواطن في حي الصفاء بمدينة تبوك، بامتلاء "بيارة" الصرف الصحي الخاصة بمنزله وتحاصره بشكل شبه يومي، رغم أنه قد سكن هذا المنزل منذ 3 أشهر فقط .

وفي التفاصيل أوضح المواطن أحمد عيد لـ"سبق"، أنه استمر في شفط هذه المياه باستمرار ولكنها لا تتوقف وداهمت منزله، وفاضت في الشارع.

وأشار إلى أنه استعان بمهندسين متخصصين على نفقته الخاصة، وقاموا بالكشف عن مصدر التسرب، فكانت المفاجأة أنها مياه عذبة تخرج من باطن الأرض باستمرار تسببت في امتلاء حفرة الصرف الصحي وتفيض الشارع.

وناشد المواطن الجهات المختصة، بسرعة الوقوف على المشكلة، التي يعاني منها وحلها في أسرع وقت، خاصة أنه انتقل لهذا المسكن منذ 3 أشهر فقط.

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