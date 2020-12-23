بالفيديو.. "الربيعة": قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة للعقارات أنعش الحركة الاقتصادية والنمو في مؤشر المبيعات

أكد لـ"سبق": القيادة الرشيدة أثبتت قوة السعودية الاقتصادية أمام العالم رغم الجائحة

أكد رجل الأعمال والمطور العقاري والمشرف العام على مشروع بوابة التحلية بمحافظة جدة، الدكتور إبراهيم بن عبدالرحمن الربيعة، أن الإقبال الكبير الذي شهده مخطط بوابة التحلية بمحافظة جدة دليلٌ على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي. مشيدًا بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في الحفاظ على اقتصاد السعودية رغم الجائحة العالمية.

جاء ذلك في تصريح خاص إلى "سبق" تزامنًا مع انطلاق عمليات البيع المباشر لمخطط "بوابة التحلية" الذي تشرف عليه شركة إتقان العقارية بمدينة جدة، وسط حضور كثيف ولافت من المستثمرين والمواطنين والمطورين العقاريين، وتطبيق تام للبروتوكولات الصحية كافة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكد الدكتور إبراهيم الربيعة الذي أشرف على مخطط "بوابة التحلية"، الذي تملكه وطورته شركة سندس العقارية على مساحة تقدر بـ(875،289،38) مترًا مربعًا بحي الواحة على تقاطع طريق الحرمين والتحلية، وتقدر قيمته السوقية بمليارَيْن ونصف المليار ريال تقريبًا، أن المخطط من المخططات العقارية ذات الموقع المتميز والحافل بالعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة.

وبيّن الدكتور الربيعة أن الإقبال الكبير من المستثمرين والمواطنين والمطورين كان نتيجة حتمية لما يتمتع به المشروع من موقع استراتيجي بقلب مدينة جدة (مدخل الحرمين الشريفين)، التي يقصدها ملايين المسلمين بالعالم، إلى جانب قربه من محطة قطار الحرمين وجامعة الملك عبدالعزيز، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وكذلك توافُر جميع الخدمات، إضافة إلى الأسس العلمية التي قام عليها المخطط، بدءًا بالتخطيط، وانتهاء بالتطوير.

وعزا الدكتور الربيعة تجاوز سعر المتر المربع لبعض القطع 3300 ريال إلى إدراك المستثمرين والمطورين أهمية وميزة "بوابة التحلية" التي تعد من المشاريع العقارية الرائدة والحيوية والواعدة في قلب مدينة جدة.

ونوّه "الربيعة" بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- في الحفاظ على اقتصاد السعودية رغم الجائحة العالمية. مضيفًا بأن قرار تخفيض ضريبة القيمة المضافة للجانب العقاري أدى بدوره إلى انتعاش الحركة الاقتصادية، وازدياد طرح الوحدات السكنية؛ ما أدى إلى النمو في مؤشر المبيعات العقارية.

وأشاد الدكتور الربيعة في ختام تصريحه إلى "سبق" بحسن تنظيم المسوِّق لمشروع بوابة التحلية من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، وكذلك اختيار موقع تدشين المبيعات حيث عدم وجود أي ازدحام -لا قدر الله-. رافعًا شكره لشركة إتقان العقارية بقيادة عبدالعزيز الرشيد في تسويق المشروع، وحسن التنظيم له.