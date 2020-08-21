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جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب

لإنجاح التعليم عن بعد.. و"الصقيران": تعمل على ما ورد بدليل "مدرستي"

وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة، وثيقة (الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد) والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة "مدرستي".

وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من (الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة) تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار مناطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وأضاف: "الوثيقة تتضمن عدداً من المهام المناطة بالطالب والطالبة في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام منصة "مدرستي" التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات".

وأشار "الصقيران"، إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة "مدرستي" وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ومتطلبات التعليم عن بُعد وتوفير الدعم النفسي والعاطفي والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية وكذلك الدخول المستمر إلى المنصة لتفعيل جميع أدواره وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب
سبق

وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة، وثيقة (الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد) والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة "مدرستي".

وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من (الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة) تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار مناطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وأضاف: "الوثيقة تتضمن عدداً من المهام المناطة بالطالب والطالبة في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام منصة "مدرستي" التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات".

وأشار "الصقيران"، إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة "مدرستي" وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ومتطلبات التعليم عن بُعد وتوفير الدعم النفسي والعاطفي والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية وكذلك الدخول المستمر إلى المنصة لتفعيل جميع أدواره وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
03:19 PM

جدة.. وثيقة شراكة تجمع الأسرة والمدرسة يوقع عليها القادة والطلاب

لإنجاح التعليم عن بعد.. و"الصقيران": تعمل على ما ورد بدليل "مدرستي"

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عبدالله الراجحي - جدة
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وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة، وثيقة (الشراكة بين الأسرة والمدرسة لنجاح التعلم عن بُعد) والتي يسعى من خلالها لتحقيق الأهداف التعليمية وتحسين جودة المخرجات وقياس أثر التعليم عن بُعد من خلال التواصل المستمر مع الطالب وأسرته في تفعيل منصة "مدرستي".

وأوضح المتحدث باسم تعليم جدة حمود الصقيران، أن وثيقة الشراكة التي سيوقع عليها كل من (الطالب أو الطالبة وولي الأمر وقائد وقائدة المدرسة) تُعد الأولى من نوعها في وضع مهام وأدوار مناطة بالطالب والطالبة وولي الأمر والأسرة وما يتعين الالتزام به لتتمكن المدرسة بكافة عناصرها من أداء واجبها تجاه طلابها وطالباتها في التعليم عن بُعد وبما يحقق التكامل والتعاون بين الأسرة والمدرسة في تحقيق الأهداف التعليمية.

وأضاف: "الوثيقة تتضمن عدداً من المهام المناطة بالطالب والطالبة في التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي تشمل العمل بما ورد في دليل استخدام منصة "مدرستي" التفاعلية والالتزام بالتعليمات الإرشادية إلى جانب البعد عن المشتتات والتفرغ التام أثناء تفعيل المنصة والتقيد بالجدول المدرسي والانتظام في الدخول على المنصة وكذلك حضور الدروس المقدمة من خلالها وأداء الواجبات والمهام الإلكترونية والتواصل مع المعلم أو المرشد عند مواجهة أي صعوبات".

وأشار "الصقيران"، إلى أن مهام ولي الأمر والأسرة في التعليم عن بُعد تشمل الاطلاع على دليل استخدام منصة "مدرستي" وتوفير البيئة التعليمية المناسبة ومتطلبات التعليم عن بُعد وتوفير الدعم النفسي والعاطفي والقيام بالدور الإشرافي المباشر أثناء العملية التعليمية وكذلك الدخول المستمر إلى المنصة لتفعيل جميع أدواره وكذلك التواصل والتعاون مع المدرسة وتقديم التغذية الراجعة لها عبر أيقونة الخدمة في المنصة.

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