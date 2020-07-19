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"السعودية للكهرباء": المديونيات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة

قالت: هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينة أن هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء.

وذكّرت المشتركين، بأنه يمكنهم الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بلا أي رسوم، وبأن الخدمة الكهربائية لن تقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدة أن هذه الخدمة، تجدد تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت دون أي شرط.

الجدير بالذكر، أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركة https://www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، أو مباشرة عبر الرابط: https://myservices.se.com.sa/sap/bc/ui5_ui5/sap/ZUMC_FXBILL_SMS/index.html.

الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": المديونيات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة
سبق

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينة أن هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء.

وذكّرت المشتركين، بأنه يمكنهم الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بلا أي رسوم، وبأن الخدمة الكهربائية لن تقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدة أن هذه الخدمة، تجدد تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت دون أي شرط.

الجدير بالذكر، أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركة https://www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، أو مباشرة عبر الرابط: https://myservices.se.com.sa/sap/bc/ui5_ui5/sap/ZUMC_FXBILL_SMS/index.html.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
12:56 PM

"السعودية للكهرباء": المديونيات المتراكمة لا تعوق التسجيل في الفاتورة الثابتة

قالت: هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، أن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعوق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينة أن هدفها من ذلك هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم على تنظيم مصروفاتهم.

وأوضحت "السعودية للكهرباء"، أن الفاتورة الثابتة هي خدمة تتيح للمشترك تخصيص مبلغ ثابت للفاتورة الشهرية بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية، ما يعني أنها الخيار الأمثل لموازنة المصروفات بين الصيف والشتاء.

وذكّرت المشتركين، بأنه يمكنهم الاشتراك في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بلا أي رسوم، وبأن الخدمة الكهربائية لن تقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدة أن هذه الخدمة، تجدد تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت دون أي شرط.

الجدير بالذكر، أن خدمة الفاتورة الثابتة اختيارية، ولا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، لكنها تشترط موافقته، كما أنه يجب سداد فواتير قيمة الاستهلاك الشهري بانتظام، وفي المواعيد المحدّدة، وإذا تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع، ويُطبق عليه نظام الفصل حسب ما هو متبع لدى الشركة.

ويمكن تقديم طلب الاشتراك في الفاتورة الثابتة، من خلال موقع الشركة https://www.se.com.sa، أو تطبيق الكهرباء ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، أو مباشرة عبر الرابط: https://myservices.se.com.sa/sap/bc/ui5_ui5/sap/ZUMC_FXBILL_SMS/index.html.

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