" الوادعي" لرتبة "رقيب أول" بالقوات الجوية

صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
صدرت الموافقة على ترقية الرقيب متعب سالم آل كعبان الوادعي إلى رتبته الجديدة "رقيب أول" بإدارة التفتيش بالقوات الجوية الملكية السعودية.
وأعرب "الوادعي" عن سعادته بالترقية مؤكدًا أنها ستكون حافزًا لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.