النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مذكرة تعاون بين "هدف" و"النقل" لتدريب 500 باحث عن عمل

عبر "تمهير" .. من حملة البكالوريوس فأعلى وفريق متخصص من الطرفين

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة النقل، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد؛ ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتنص مذكرة التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقاً لمذكرة التعاون، ستسهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري – الجوي – البحري – النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة التدريب الإلكتروني "دروب".

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسبما ورد في هذه المذكرة.. كما سيتولى فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف تمهير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مذكرة تعاون بين "هدف" و"النقل" لتدريب 500 باحث عن عمل
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة النقل، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد؛ ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتنص مذكرة التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقاً لمذكرة التعاون، ستسهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري – الجوي – البحري – النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة التدريب الإلكتروني "دروب".

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسبما ورد في هذه المذكرة.. كما سيتولى فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
12:36 PM

مذكرة تعاون بين "هدف" و"النقل" لتدريب 500 باحث عن عمل

عبر "تمهير" .. من حملة البكالوريوس فأعلى وفريق متخصص من الطرفين

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
699

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ووزارة النقل، مذكرة تعاون في مقر الصندوق بمدينة الرياض، لتدريب 500 باحث عن عمل من حملة البكالوريوس فأعلى على رأس العمل في وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير".

ووقع مذكرة التعاون نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لقطاع دعم التدريب الدكتور جمعة حامد؛ ووكيل وزارة النقل للخدمات المساندة الدكتور منصور بن صالح اليامي.

وتنص مذكرة التعاون على تدريب 500 مستفيد داخل وزارة النقل وفروعها ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، في حين ستتولى الوزارة مسؤولية الإشراف على المتدربين والعملية التدريبية، ومراقبة جودة التدريب، وتصميم خطة تدريبية للمتدربين، وتزويد الصندوق بتقارير دورية عن المتدربين.

وطبقاً لمذكرة التعاون، ستسهم وزارة النقل في تصميم محتوى دورات إلكترونية في مجالات النقل المختلفة (البري – الجوي – البحري – النقل العام)، والسلامة والصحة المهنية، ليتم عكسها على منصة التدريب الإلكتروني "دروب".

ونحو آلية تنفيذ مذكرة التعاون، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من الطرفين لتفعيل مجالات التعاون حسبما ورد في هذه المذكرة.. كما سيتولى فريق العمل المشترك بتزويد ممثلي الطرفين بتقارير دورية موحدة توضح تقدم سير عمل المذكرة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,658
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,404
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,787
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,261

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة