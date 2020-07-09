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"الصحة" تعلن تسجيل 3183 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 223327

بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا

إجمالي عدد الحالات النشطة بها 2796.. والمتعافون 22923

شهدت مكة المكرمة اليوم، انخفاضًا ملموسًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 198 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 22923 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا
سبق

شهدت مكة المكرمة اليوم، انخفاضًا ملموسًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 198 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 22923 حالة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
04:45 PM

بـ 84 حالة.. مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا

إجمالي عدد الحالات النشطة بها 2796.. والمتعافون 22923

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,196

شهدت مكة المكرمة اليوم، انخفاضًا ملموسًا في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة بالفيروس.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 26183 حالة؛ منها 2796 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و464 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 198 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين فيها 22923 حالة.

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