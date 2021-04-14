النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

400 كادر صحي يستعدون للانضمام لفرق العمل بمستشفيات القطيف

بعد خضوعهم للحجر الصحي الاحترازي

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية إطلاق مبادرة تستهدف الكوادر الطبية والتمريضية من أطباء وأخصائيين وممرضين الذين ما زالوا في منطقة الحجر الصحي في محافظة القطيف للاستفادة من خدماتهم في المنشآت الصحية التابعة للتجمع في المنطقة للعودة للمشاركة في مكافحة انتشار فايروس كرونا كوفيد ١٩.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية أن المبادرة تتمثل في وضع رابط للتسجيل للعاملين من الفئات المستهدفة للتمكن من خدمتهم وتوفير سبل انتقالهم إلى الضيافة الصحية في أحد الفنادق وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة احترازياً قبل انضمامهم لفرق العمل في المستشفيات عبر مركبات تقلهم من الفندق إلى أعمالهم وإعادتهم يومياً للتسهيل عليهم.

وأكدت أن هذه الخطوة لضمان سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للتجمع من خلال تواجد الكوادر العاملة في تلك المستشفيات على رأس العمل لخدمة المرضى والمراجعين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
400 كادر صحي يستعدون للانضمام لفرق العمل بمستشفيات القطيف
سبق

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية إطلاق مبادرة تستهدف الكوادر الطبية والتمريضية من أطباء وأخصائيين وممرضين الذين ما زالوا في منطقة الحجر الصحي في محافظة القطيف للاستفادة من خدماتهم في المنشآت الصحية التابعة للتجمع في المنطقة للعودة للمشاركة في مكافحة انتشار فايروس كرونا كوفيد ١٩.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية أن المبادرة تتمثل في وضع رابط للتسجيل للعاملين من الفئات المستهدفة للتمكن من خدمتهم وتوفير سبل انتقالهم إلى الضيافة الصحية في أحد الفنادق وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة احترازياً قبل انضمامهم لفرق العمل في المستشفيات عبر مركبات تقلهم من الفندق إلى أعمالهم وإعادتهم يومياً للتسهيل عليهم.

وأكدت أن هذه الخطوة لضمان سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للتجمع من خلال تواجد الكوادر العاملة في تلك المستشفيات على رأس العمل لخدمة المرضى والمراجعين.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
04:05 PM

400 كادر صحي يستعدون للانضمام لفرق العمل بمستشفيات القطيف

بعد خضوعهم للحجر الصحي الاحترازي

A A A
محمد عبيد - الدمام
0
1,352

بدأت إدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية إطلاق مبادرة تستهدف الكوادر الطبية والتمريضية من أطباء وأخصائيين وممرضين الذين ما زالوا في منطقة الحجر الصحي في محافظة القطيف للاستفادة من خدماتهم في المنشآت الصحية التابعة للتجمع في المنطقة للعودة للمشاركة في مكافحة انتشار فايروس كرونا كوفيد ١٩.

وأوضحت إدارة التجمع الصحي بالمنطقة الشرقية أن المبادرة تتمثل في وضع رابط للتسجيل للعاملين من الفئات المستهدفة للتمكن من خدمتهم وتوفير سبل انتقالهم إلى الضيافة الصحية في أحد الفنادق وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة احترازياً قبل انضمامهم لفرق العمل في المستشفيات عبر مركبات تقلهم من الفندق إلى أعمالهم وإعادتهم يومياً للتسهيل عليهم.

وأكدت أن هذه الخطوة لضمان سير العمل في المنشآت الصحية التابعة للتجمع من خلال تواجد الكوادر العاملة في تلك المستشفيات على رأس العمل لخدمة المرضى والمراجعين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,259

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة