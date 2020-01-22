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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي

على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، جزر فيجي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بُعد 129 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاوتوكا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

زلزال جزر فيجي هيئة المسح الجيولوجي

الرئيسية/ أخبار العالم

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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي
سبق

ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، جزر فيجي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بُعد 129 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاوتوكا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
08:28 AM

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر فيجي

على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، جزر فيجي اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن مركز الزلزال كان على بُعد 129 كيلومترًا شمال شرقي مدينة لاوتوكا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.

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