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السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527 إصابة، متضمنة 668 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمتعافين إلى 5601 حالة، وأن إجمالي العينات المفحوصة 452 عينة سُجلت منها 113 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527 إصابة، متضمنة 668 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمتعافين إلى 5601 حالة، وأن إجمالي العينات المفحوصة 452 عينة سُجلت منها 113 حالة.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
09:54 AM

السودان تسجل 113 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، إضافة إلى تسجيل 9 وفيات؛ ليرتفع عدد الحالات منذ بداية الجائحة إلى 10527 إصابة، متضمنة 668 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى ارتفاع العدد الكلي للمتعافين إلى 5601 حالة، وأن إجمالي العينات المفحوصة 452 عينة سُجلت منها 113 حالة.

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