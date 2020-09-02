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ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع السعودية في السراء والضراء

قال: الاستقرار الخليجي يعتمد على الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأضاف خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له: وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الملك بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة يمتد لأكثر 120 عاماً، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، منوهاً بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

المملكة العربية السعودية البحرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع السعودية في السراء والضراء
سبق

أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأضاف خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له: وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الملك بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة يمتد لأكثر 120 عاماً، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، منوهاً بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
08:44 AM

ملك البحرين لـ"كوشنير": نحن مع السعودية في السراء والضراء

قال: الاستقرار الخليجي يعتمد على الشقيقة الكبرى بقيادة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد، في جميع المواقف، على الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأضاف خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، والوفد المرافق له: وإننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اعتزاز مملكة البحرين بعمق ومتانة العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، معرباً عن شكره لما تقوم به الإدارة الأمريكية من جهود متواصلة تهدف لإحلال الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

ورحب الملك بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، واستعرض معه مسار التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستند إلى تاريخ من العلاقات المتميزة يمتد لأكثر 120 عاماً، وتعاون عسكري لأكثر من 75 عاماً، منوهاً بما تشهده العلاقات البحرينية الأمريكية من تطور وتقدم على الأصعدة كافة، في ظل الحرص المشترك على ترسيخ دعائم هذه العلاقات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين، وعلى الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

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