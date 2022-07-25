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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"

بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة بريدة

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"
سبق

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:02 PM

أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"

بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة بريدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
7
13,305

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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