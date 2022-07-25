أمير القصيم يؤدي صلاة الميت على "الشيخ المقيطيب"

بجامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب في مدينة بريدة

أدّى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم عقب صلاة المغرب اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن سليمان المقيطيب - رحمه الله - وذلك في جامع الشيخ محمد بن عبدالوهاب بمدينة بريدة.

وأدّى الصلاة مع أمير القصيم عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ وأهالي المنطقة وأسرة الفقيد وجمع من المواطنين.

وقدّم الأمير فيصل بن مشعل العزاء والمواساة لأسرة الفقيد, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.