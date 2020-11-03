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عبر زووم..كليات الأفلاج تنظّم دورة "مستقبلك الوظيفي" بمشاركة 90 طالبًا

تستهدف تطوير المهارات المهنية لطلاب السنوات النهائية

أقامت وحدة الخريجين بكليات الجامعة في الأفلاج دورة تدريبية عبر برنامج Zoom بعنوان "مستقبلك الوظيفي وإدارة الموارد البشرية"، وذلك بحضور أكثر من تسعين متدربًا ممن يُتوقع تخرجهم من طلبة الكلية؛ لتزويدهم بالمزيد من المعلومات في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال، الدكتور أنس عبدالباسط عباس، إلى تثقيف الطلبة المتوقع تخرجهم بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.

كما تستهدف الدورة تزويد الخريجين بالجديد في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية، والتواصل الفعال ببيئة العمل، والتعرف على الأهداف التي تسعى إليها إدارة الموارد البشرية من خلال جذب الكفاءات المناسبة للمنظمات، والتنبؤ بالمتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بعالم الأعمال، والاستعداد المدروس لمواجهتها من خلال إعداد الكوادر المناسبة.

كما تضمنت محاور الدورة التعرُّف على خطوات التوظيف، والأنشطة المصاحبة لذلك، وإدارة الموارد البشرية بوابة عبور الخريجين الجدد، والتعريف بمن هو الموظف الذي تبحث عنه إدارة الموارد البشرية في المنظمات؟ وكيف يتم الاستقطاب والاختيار والتعيين في قطاعات الأعمال العامة والخاصة، والتعريف بحقوق وواجبات الموظف تجاه مؤسسته التي سينضم إليها.

يُشار إلى أن اللقاء تخلله طرح العديد من الأفكار والمداخلات والتساؤلات التي عكست مدى واقعية الرؤى لعالم التوظيف المهني، وكذلك متطلبات المرحلة الراهنة من المهارات الفكرية والتقنية التي يجب أن يتزود بها الخريجون؛ ليحجزوا مواقع لهم في سوق العمل الذي يتطلع لكفاءات تدمج بين القدرات العلمية والمهارية التي تساعد على تحقيق الأهداف بالكفاءة المطلوبة.


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عبر زووم..كليات الأفلاج تنظّم دورة "مستقبلك الوظيفي" بمشاركة 90 طالبًا
سبق

أقامت وحدة الخريجين بكليات الجامعة في الأفلاج دورة تدريبية عبر برنامج Zoom بعنوان "مستقبلك الوظيفي وإدارة الموارد البشرية"، وذلك بحضور أكثر من تسعين متدربًا ممن يُتوقع تخرجهم من طلبة الكلية؛ لتزويدهم بالمزيد من المعلومات في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال، الدكتور أنس عبدالباسط عباس، إلى تثقيف الطلبة المتوقع تخرجهم بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.

كما تستهدف الدورة تزويد الخريجين بالجديد في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية، والتواصل الفعال ببيئة العمل، والتعرف على الأهداف التي تسعى إليها إدارة الموارد البشرية من خلال جذب الكفاءات المناسبة للمنظمات، والتنبؤ بالمتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بعالم الأعمال، والاستعداد المدروس لمواجهتها من خلال إعداد الكوادر المناسبة.

كما تضمنت محاور الدورة التعرُّف على خطوات التوظيف، والأنشطة المصاحبة لذلك، وإدارة الموارد البشرية بوابة عبور الخريجين الجدد، والتعريف بمن هو الموظف الذي تبحث عنه إدارة الموارد البشرية في المنظمات؟ وكيف يتم الاستقطاب والاختيار والتعيين في قطاعات الأعمال العامة والخاصة، والتعريف بحقوق وواجبات الموظف تجاه مؤسسته التي سينضم إليها.

يُشار إلى أن اللقاء تخلله طرح العديد من الأفكار والمداخلات والتساؤلات التي عكست مدى واقعية الرؤى لعالم التوظيف المهني، وكذلك متطلبات المرحلة الراهنة من المهارات الفكرية والتقنية التي يجب أن يتزود بها الخريجون؛ ليحجزوا مواقع لهم في سوق العمل الذي يتطلع لكفاءات تدمج بين القدرات العلمية والمهارية التي تساعد على تحقيق الأهداف بالكفاءة المطلوبة.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:48 PM

عبر زووم..كليات الأفلاج تنظّم دورة "مستقبلك الوظيفي" بمشاركة 90 طالبًا

تستهدف تطوير المهارات المهنية لطلاب السنوات النهائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أقامت وحدة الخريجين بكليات الجامعة في الأفلاج دورة تدريبية عبر برنامج Zoom بعنوان "مستقبلك الوظيفي وإدارة الموارد البشرية"، وذلك بحضور أكثر من تسعين متدربًا ممن يُتوقع تخرجهم من طلبة الكلية؛ لتزويدهم بالمزيد من المعلومات في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية.

ويهدف البرنامج التدريبي الذي قدمه عضو هيئة التدريس بقسم إدارة الأعمال، الدكتور أنس عبدالباسط عباس، إلى تثقيف الطلبة المتوقع تخرجهم بالمهارات والقدرات المطلوبة لسوق العمل.

كما تستهدف الدورة تزويد الخريجين بالجديد في مجالاتهم وتخصصاتهم لتطوير مستوياتهم الفكرية والمهنية، والتواصل الفعال ببيئة العمل، والتعرف على الأهداف التي تسعى إليها إدارة الموارد البشرية من خلال جذب الكفاءات المناسبة للمنظمات، والتنبؤ بالمتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة بعالم الأعمال، والاستعداد المدروس لمواجهتها من خلال إعداد الكوادر المناسبة.

كما تضمنت محاور الدورة التعرُّف على خطوات التوظيف، والأنشطة المصاحبة لذلك، وإدارة الموارد البشرية بوابة عبور الخريجين الجدد، والتعريف بمن هو الموظف الذي تبحث عنه إدارة الموارد البشرية في المنظمات؟ وكيف يتم الاستقطاب والاختيار والتعيين في قطاعات الأعمال العامة والخاصة، والتعريف بحقوق وواجبات الموظف تجاه مؤسسته التي سينضم إليها.

يُشار إلى أن اللقاء تخلله طرح العديد من الأفكار والمداخلات والتساؤلات التي عكست مدى واقعية الرؤى لعالم التوظيف المهني، وكذلك متطلبات المرحلة الراهنة من المهارات الفكرية والتقنية التي يجب أن يتزود بها الخريجون؛ ليحجزوا مواقع لهم في سوق العمل الذي يتطلع لكفاءات تدمج بين القدرات العلمية والمهارية التي تساعد على تحقيق الأهداف بالكفاءة المطلوبة.


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