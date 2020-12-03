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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بينهم عدد من طلبة المعاهد اليهودية

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 103 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واقتحم ستة من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
سبق

اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 103 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واقتحم ستة من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
04:37 PM

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

بينهم عدد من طلبة المعاهد اليهودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 103 مستوطنين بينهم طلبة معاهد يهودية، اقتحموا الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

واقتحم ستة من عناصر مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، المصليات المسقوفة في المسجد، ونفذوا جولة داخلها.

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