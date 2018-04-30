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بعد تعيينه محافظًا للعلا .. "المورقي" يودع أهالي وأعيان محافظ بدر

أكد أن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي سهلت مهمته

ودع محافظ بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة مبارك بن عطاالله المورقي، أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة بعد صدور قرار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بتعيينه محافظًا لمحافظة العلا.

وأعرب "المورقي" عن تقديره البالغ واعتزازه الشخصي بالمشاعر النبيلة التي أبداها مشايخ القبائل وأعيان محافظة بدر والمسؤولون من مدراء الإدارات ورؤساء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة من مدراء أقسام وموظفين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقال عمله لمحافظة العلا؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد "المورقي" أن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي ساهمت في تسهيل مهمته وتحقيق الحد المعقول من النجاح في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، مشيرًا إلى أنه أثناء مغادرته مبنى المحافظة بأن محافظة بدر بكافة أطيافها الرسمية والاجتماعية بيئة محفزة على التميز والإبداع، مثمنًا ثقة أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتكليفه بالعمل محافظًا لمحافظة العلا.

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بعد تعيينه محافظًا للعلا .. "المورقي" يودع أهالي وأعيان محافظ بدر
سبق

ودع محافظ بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة مبارك بن عطاالله المورقي، أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة بعد صدور قرار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بتعيينه محافظًا لمحافظة العلا.

وأعرب "المورقي" عن تقديره البالغ واعتزازه الشخصي بالمشاعر النبيلة التي أبداها مشايخ القبائل وأعيان محافظة بدر والمسؤولون من مدراء الإدارات ورؤساء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة من مدراء أقسام وموظفين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقال عمله لمحافظة العلا؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد "المورقي" أن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي ساهمت في تسهيل مهمته وتحقيق الحد المعقول من النجاح في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، مشيرًا إلى أنه أثناء مغادرته مبنى المحافظة بأن محافظة بدر بكافة أطيافها الرسمية والاجتماعية بيئة محفزة على التميز والإبداع، مثمنًا ثقة أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتكليفه بالعمل محافظًا لمحافظة العلا.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:27 PM

بعد تعيينه محافظًا للعلا .. "المورقي" يودع أهالي وأعيان محافظ بدر

أكد أن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي سهلت مهمته

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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ودع محافظ بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة مبارك بن عطاالله المورقي، أهالي ومشايخ وأعيان المحافظة بعد صدور قرار أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بتعيينه محافظًا لمحافظة العلا.

وأعرب "المورقي" عن تقديره البالغ واعتزازه الشخصي بالمشاعر النبيلة التي أبداها مشايخ القبائل وأعيان محافظة بدر والمسؤولون من مدراء الإدارات ورؤساء الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز ومنسوبي المحافظة من مدراء أقسام وموظفين بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة وانتقال عمله لمحافظة العلا؛ إنفاذًا لتوجيه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد "المورقي" أن روح التعاون والتكامل ومبادرات المشايخ والأهالي ساهمت في تسهيل مهمته وتحقيق الحد المعقول من النجاح في ظل توجيهات ومتابعة أمير المنطقة ونائبه، مشيرًا إلى أنه أثناء مغادرته مبنى المحافظة بأن محافظة بدر بكافة أطيافها الرسمية والاجتماعية بيئة محفزة على التميز والإبداع، مثمنًا ثقة أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بتكليفه بالعمل محافظًا لمحافظة العلا.

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