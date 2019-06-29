بوتين: ندعم السعودية في رئاستها قمة العشرين العام المقبل

أكّد لولي العهد حرصه على تعزيز العلاقات مع المملكة

قال الرئيس الروسي، في كلمته، خلال ختام أعمال قمة العشرين في أوساكا اليابانية: أؤيد رئاسة السعودية قمة العشرين في 2020.

وأكّد لولي العهد، حرصه على تعزيز سبل تعاون روسيا والسعودية في مجال الطاقة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن ترحيبه باستضافة قادة مجموعة العشرين العام المقبل في السعودية.