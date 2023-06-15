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"الصحة" تعلن تسجيل 4507 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 132048

‫عملية قيصرية ناجحة لمصابة كورونا بالمستشفى العسكري بوادي الدواسر

جرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة وهو بحالة صحية جيدة

نجح الفريق الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر، من التعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-١٩"، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمثل هذه الحالات التي تضمن سلامة الأم والجنين في آن واحد.

‫وتمكّن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري في وادي الدواسر، من إجراء العملية، كما قام بتطبيق المعايير الصحية، وتمّت الولادة، وجرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة، وهو بحالة صحية جيدة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‫عملية قيصرية ناجحة لمصابة كورونا بالمستشفى العسكري بوادي الدواسر
سبق

نجح الفريق الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر، من التعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-١٩"، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمثل هذه الحالات التي تضمن سلامة الأم والجنين في آن واحد.

‫وتمكّن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري في وادي الدواسر، من إجراء العملية، كما قام بتطبيق المعايير الصحية، وتمّت الولادة، وجرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة، وهو بحالة صحية جيدة.

15 يونيو 2020 - 23 شوّال 1441
05:20 PM

‫عملية قيصرية ناجحة لمصابة كورونا بالمستشفى العسكري بوادي الدواسر

جرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة وهو بحالة صحية جيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - وادي الدواسر
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نجح الفريق الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر، من التعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-١٩"، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمثل هذه الحالات التي تضمن سلامة الأم والجنين في آن واحد.

‫وتمكّن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري في وادي الدواسر، من إجراء العملية، كما قام بتطبيق المعايير الصحية، وتمّت الولادة، وجرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة، وهو بحالة صحية جيدة.

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