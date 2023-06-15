‫عملية قيصرية ناجحة لمصابة كورونا بالمستشفى العسكري بوادي الدواسر

جرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة وهو بحالة صحية جيدة

نجح الفريق الطبي بمستشفى القوات المسلحة في محافظة وادي الدواسر، من التعامل مع حالة ولادة لمريضة مصابة بفيروس كورونا "كوفيد-١٩"، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية لمثل هذه الحالات التي تضمن سلامة الأم والجنين في آن واحد.

‫وتمكّن الفريق الطبي بالمستشفى العسكري في وادي الدواسر، من إجراء العملية، كما قام بتطبيق المعايير الصحية، وتمّت الولادة، وجرى إخضاع الجنين لعدد من الإجراءات المتبعة، وهو بحالة صحية جيدة.