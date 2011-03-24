وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نائبة رئيس مجلس الوزراء البوسني

تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، في مكتبه بالوزارة اليوم، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية البوسنة والهرسك الدكتورة بصيرة تركوفيتش.



وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.