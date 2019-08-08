شراكة نوعية.. "الوفاق" راعية حصرية لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي

تحصل بموجبها على فوائد كالتذاكر وشعارها على قمصان الجهاز واللاعبين

أعلن نادي شيفلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وشركة الوفاق لتأجير السيارات، عن شراكة هي الأولى من نوعها بين شركة سعودية ونادٍ إنجليزي؛ حيث ستكون شركة الوفاق الراعي الحصري لنادي شيفيلد يونايتد في مجال تأجير السيارات.

ويكون شعار الشركة على قمصان الجهاز التدريبي وقمصان الإحماء والسفر للنادي الانجليزي، كما أن شعار الشركة سيظهر على اللوحات الإلكترونية LED في المباريات التي يستضيفها نادي شيفيلد، وستحصل الشركة على فوائد أخرى كالتذاكر التي سيستفيد منها عملاء الشركة؛ من خلال برامج التفعيل التي ستقدّمها الشركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

من جانبه، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق ناصر القحطاني، عن اعتزازه الكبير بهذه الرعاية قائلًا: "كلنا ثقه بنجاح هذه الشراكة التي هي إحدى خططنا المتوافقة مع رؤية المملكه ٢٠٣٠ بدعم الرياضة السعودية بشكل عام عبر برنامج الرعايات الذي بدأناه العام الماضي محليًّا، وها نحن نتوسع عالميًّا عبر نادي شيفيلد يونايتد المملوك بنسبة كبيرة للمستثمر السعودي الأمير عبدالله بن مساعد، وهذا أكبر محفز لنا في رعايتنا للنادي الإنجليزي الكبير، الذي يلعب في أقوى دوري عالمي هو الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يُذكر أن شركة الوفاق لتأجير السيارات، قد تأسست عام ٢٠٠٠ وتملك أكثر من ٨٠ فرعًا داخل المملكة العربية السعودية وفي المطارات الإقليمية والدولية، بالإضافة لدولة الإمارات ومصر.