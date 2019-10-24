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15 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على دعم هيئة الرياضة الإضافي

من فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية والمعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على كل ما تم إنجازه.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن 15 ناديًا من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:

1 - الفتح: 4.07 نقطة.

2- الفيصلي: 3,63 نقطة

3- الفيحاء: 3,54 نقطة

4- الوحدة: 3,24 نقطة

5 - ضمك: 3,06 نقطة

6- الاتحاد: 2,79 نقطة

7- الأهلي: 2,77 نقطة

8- الاتفاق: 2,75 نقطة

9- التعاون: 2.73 نقطة

10- الهلال: 2.66 نقطة

11- النصر: 2,65 نقطة

12- الرائد: 2,63 نقطة

13- العدالة: 2,43 نقطة

14- الشباب: 2,42 نقطة

15- أبها: 2,31 نقطة

فيما لم ينجح نادي الحزم من تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من 2 وبمقدار 1,38 من 5.

يُشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكل الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر.

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين الفتح الفيصلي الفيحاء الوحدة ضمك الاتحاد الأهلي الاتفاق التعاون الهلال النصر الرائد العدالة الشباب أبها

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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15 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على دعم هيئة الرياضة الإضافي
سبق

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية والمعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على كل ما تم إنجازه.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن 15 ناديًا من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:

1 - الفتح: 4.07 نقطة.

2- الفيصلي: 3,63 نقطة

3- الفيحاء: 3,54 نقطة

4- الوحدة: 3,24 نقطة

5 - ضمك: 3,06 نقطة

6- الاتحاد: 2,79 نقطة

7- الأهلي: 2,77 نقطة

8- الاتفاق: 2,75 نقطة

9- التعاون: 2.73 نقطة

10- الهلال: 2.66 نقطة

11- النصر: 2,65 نقطة

12- الرائد: 2,63 نقطة

13- العدالة: 2,43 نقطة

14- الشباب: 2,42 نقطة

15- أبها: 2,31 نقطة

فيما لم ينجح نادي الحزم من تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من 2 وبمقدار 1,38 من 5.

يُشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكل الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
10:03 PM

15 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على دعم هيئة الرياضة الإضافي

من فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي تخول للأندية الحصول على دعم إضافي وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية والمعلنة في شهر يوليو الماضي.

ويحصل كل نادٍ وفقًا لهذه الإستراتيجية على مبلغ 20 مليون ريال في الموسم الواحد مقسمة بشكل شهري، في حال تطبيق إجراءات الحوكمة ومعاييرها المرتبطة بالإستراتيجية والقيادة والهيكلة الإدارية والإدارة المالية والإدارة التشغيلية ومسؤولية أصحاب العلاقة والالتزام والتحكم والمراقبة واللوائح الداخلية.

وجاءت النتائج بعد زيارات ومتابعات مستمرة قام بها الفريق المكلف، سعى من خلالها للاطلاع على كل ما تم إنجازه.

وأوضح البيان الصادر اليوم أن 15 ناديًا من أصل 16 ناديًا أصبحوا مؤهلين للحصول على الدعم بعد تقييم شهر سبتمبر 2019 وحتى الثلاثة الأشهر المقبلة، الذي يستوجب أن يحصل النادي على نسبة تقييم لا تقل عن نقطتين من أصل 5 نقاط، وذلك على النحو التالي:

1 - الفتح: 4.07 نقطة.

2- الفيصلي: 3,63 نقطة

3- الفيحاء: 3,54 نقطة

4- الوحدة: 3,24 نقطة

5 - ضمك: 3,06 نقطة

6- الاتحاد: 2,79 نقطة

7- الأهلي: 2,77 نقطة

8- الاتفاق: 2,75 نقطة

9- التعاون: 2.73 نقطة

10- الهلال: 2.66 نقطة

11- النصر: 2,65 نقطة

12- الرائد: 2,63 نقطة

13- العدالة: 2,43 نقطة

14- الشباب: 2,42 نقطة

15- أبها: 2,31 نقطة

فيما لم ينجح نادي الحزم من تحقيق النسبة المطلوبة بعد حصوله على نسبة تقييم أقل من 2 وبمقدار 1,38 من 5.

يُشار إلى أن المعدل العام لتطبيق الحوكمة لكل الأندية ارتفع من 1.5 في شهر يوليو حتى 2.82 بنهاية شهر سبتمبر.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,576
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,055
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,180
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,996

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