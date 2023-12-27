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أمير الدرعية يفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة

يهدف لتوفير البيئة المناسبة للعمل باحتوائه على المتطلبات الأساسية

افتتح محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوم مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة، والمحافظة.

إثر ذلك تجوَّل أمير محافظ الدرعية برفقة الرئيس العام في المبنى واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكوناته ومرافقه، كما اطلع على المصلى المتنقل الذي يعتبر أحد وسائل الرئاسة التوعوية.

وخلال التدشين نوَّه أمير محافظ الدرعية بالمبنى الجديد، مشيراً إلى أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة في المحافظة معربًا عن شكره لمنسوبي الهيئة على جهودهم الواضحة والبينة في النصح والتوجيه.

من جانبه بين الدكتور السند، أن هذا المبنى يأتي ضمن الدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يأتي ضمن مشاريع الرئاسة العامة التي تحمل هوية واحدة في جميع مباني فروعها وهيئاتها ومراكزها.

وأوضح الدكتور السند أن هيئة محافظة الدرعية تكتسب أهمية كبيرة نظراً لأهمية المحافظة، وما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لتكون وجهة سياحية كبرى.

ويهدف مشروع مبنى هيئة الدرعية إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناءً على التصاميم النموذجية، والتي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وقاعة كبرى رئيسة، كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحوُّل إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الدرعية يفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة
سبق

افتتح محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوم مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة، والمحافظة.

إثر ذلك تجوَّل أمير محافظ الدرعية برفقة الرئيس العام في المبنى واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكوناته ومرافقه، كما اطلع على المصلى المتنقل الذي يعتبر أحد وسائل الرئاسة التوعوية.

وخلال التدشين نوَّه أمير محافظ الدرعية بالمبنى الجديد، مشيراً إلى أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة في المحافظة معربًا عن شكره لمنسوبي الهيئة على جهودهم الواضحة والبينة في النصح والتوجيه.

من جانبه بين الدكتور السند، أن هذا المبنى يأتي ضمن الدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يأتي ضمن مشاريع الرئاسة العامة التي تحمل هوية واحدة في جميع مباني فروعها وهيئاتها ومراكزها.

وأوضح الدكتور السند أن هيئة محافظة الدرعية تكتسب أهمية كبيرة نظراً لأهمية المحافظة، وما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لتكون وجهة سياحية كبرى.

ويهدف مشروع مبنى هيئة الدرعية إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناءً على التصاميم النموذجية، والتي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وقاعة كبرى رئيسة، كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحوُّل إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
04:26 PM

أمير الدرعية يفتتح مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمحافظة

يهدف لتوفير البيئة المناسبة للعمل باحتوائه على المتطلبات الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح محافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن اليوم مبنى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة، والمحافظة.

إثر ذلك تجوَّل أمير محافظ الدرعية برفقة الرئيس العام في المبنى واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكوناته ومرافقه، كما اطلع على المصلى المتنقل الذي يعتبر أحد وسائل الرئاسة التوعوية.

وخلال التدشين نوَّه أمير محافظ الدرعية بالمبنى الجديد، مشيراً إلى أهمية العمل الذي تقوم به الهيئة في المحافظة معربًا عن شكره لمنسوبي الهيئة على جهودهم الواضحة والبينة في النصح والتوجيه.

من جانبه بين الدكتور السند، أن هذا المبنى يأتي ضمن الدعم الذي تلقاه الرئاسة العامة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث يأتي ضمن مشاريع الرئاسة العامة التي تحمل هوية واحدة في جميع مباني فروعها وهيئاتها ومراكزها.

وأوضح الدكتور السند أن هيئة محافظة الدرعية تكتسب أهمية كبيرة نظراً لأهمية المحافظة، وما تحظى به من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة لتكون وجهة سياحية كبرى.

ويهدف مشروع مبنى هيئة الدرعية إلى توفير البيئة المناسبة للعمل، وذلك باحتوائه على المتطلبات الأساسية بناءً على التصاميم النموذجية، والتي تشمل بهواً رئيساً ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وقاعة كبرى رئيسة، كما يأتي ضمن خطة الرئاسة في التحوُّل إلى المباني المملوكة بدلاً من المستأجرة.

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