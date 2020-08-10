يقصده الآلاف يومياً.. "كورونا" يتفشى في معبد هندوسي ويصيب 743 من عماله

الفيروس قضى على 3 من أفراده

أصيب 743 عاملاً في معبد فينكاتيسوارا الشهير في الهند، بفيروس كورونا المستجد خلال الشهرين الماضيين، بحسب ذكر مسؤول في المعبد، اليوم (الاثنين).

وبيّن المسؤول أنه لم يتضح كم من زوار المعبد، الذين يعدون بالآلاف يومياً، قد أصيب بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

من ناحيته، أفاد معبد فينكاتيسوارا الواقع في بلدة تيرومالا في جنوب الهند، بأن اثنين من العاملين به وموظفاً سابقاً توفوا متأثرين بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس منذ 11 يونيو عندما أعاد المعبد فتح أبوابه للناس بعد رفع إجراءات عزل عام فرضتها الحكومة.

وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في الهند لتتجاوز مستوى 2.2 مليون حالة بعد تسجيل 62.064 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة من حيث عدد الحالات بعد الولايات المتحدة والبرازيل، لكنها سجلت عدداً قليلاً نسبياً من الوفيات بلغ أقل من 45 ألف حالة، ويرى الخبراء أن ذروة التفشي في الهند ربما لا تأتي قبل بضعة أشهر.