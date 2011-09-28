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60 ألف طن.. "الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

الفارس: يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي الهادف إلى تنويع مصادر الإمدادات

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ؛ وذلك بميناء جدة الإسلامي، وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي؛ وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية؛ مشيرًا إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.

وأضاف المهندس "الفارس" أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، وتتنافس فيها مختلف المناشئ المُصدّرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضِمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة؛ بدءًا من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنويًّا، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًّا.

يُذكر أن تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ تأتي انطلاقًا من حرص القيادة -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة؛ تمهيدًا لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وفقًا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح.

المؤسسة العامة للحبوب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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60 ألف طن.. "الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ؛ وذلك بميناء جدة الإسلامي، وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي؛ وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية؛ مشيرًا إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.

وأضاف المهندس "الفارس" أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، وتتنافس فيها مختلف المناشئ المُصدّرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضِمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة؛ بدءًا من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنويًّا، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًّا.

يُذكر أن تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ تأتي انطلاقًا من حرص القيادة -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة؛ تمهيدًا لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وفقًا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
12:02 PM

60 ألف طن.. "الحبوب" تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج

الفارس: يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي الهادف إلى تنويع مصادر الإمدادات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن استقبالها أول باخرة تحمل 60 ألف طن من القمح أوكراني المنشأ؛ وذلك بميناء جدة الإسلامي، وتمثل أولى شحنات القمح المستورد من إنتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك".

وأوضح محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن هذه الشحنة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي؛ وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية؛ مشيرًا إلى أن فرع المؤسسة بميناء جدة أتم مختلف الاستعدادات لتفريغ الباخرة.

وأضاف المهندس "الفارس" أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها، وتتنافس فيها مختلف المناشئ المُصدّرة للقمح في العالم، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضِمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة؛ بدءًا من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنويًّا، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنويًّا.

يُذكر أن تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ تأتي انطلاقًا من حرص القيادة -أيدها الله- على استمرار مسيرة التنمية والتطوير، وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ودعا المستثمرين إلى التقدم بطلب التسجيل الرسمي لدى الوزارة؛ تمهيدًا لقيام المؤسسة العامة للحبوب بطرح دعوات خاصة للمستثمرين السعوديين في الخارج؛ وفقًا للمواصفات المحددة لاستيراد القمح.

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