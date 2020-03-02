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مصرع وإصابة 10 عاملات فلبينيات في انقلاب على طريق الرياض الطائف

كن في طريقهن من جدة للرياض ونتيجة السرعة وانعطاف للطريق

استقبل طوارئ مستشفى الخاصرة العام مساء اليوم، 10 إصابات لعاملات فلبينيات، إثر تعرض حافلتهن لحادث انقلاب على طريق الرياض الطائف السريع.

وأوضح مدير المستشفى تركي حنس العصيمي، أن المستشفى استنفر كافة طواقمه الطبية حين تلقي البلاغ، حيث استقبل قسم الطواري 10 حالات، منها حالة واحدة وفاة في موقع الحادث، وأخرى إصابتها حرجة وأحيلت لمستشفى القويعية لإنقاذ حياتها وبقية الحالات أدخلت للتنويم للعلاج والملاحظة.


يذكر أن الحافلة كانت قادمة من محافظة جدة للرياض، ووقع الحادث - حسب المصادر- في انعطاف للطريق مع سرعة السائق مما جعل الحافلة تخرج عن مسارها وتنقلب عدة مرات.

مستشفى الخاصرة العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وإصابة 10 عاملات فلبينيات في انقلاب على طريق الرياض الطائف
سبق

استقبل طوارئ مستشفى الخاصرة العام مساء اليوم، 10 إصابات لعاملات فلبينيات، إثر تعرض حافلتهن لحادث انقلاب على طريق الرياض الطائف السريع.

وأوضح مدير المستشفى تركي حنس العصيمي، أن المستشفى استنفر كافة طواقمه الطبية حين تلقي البلاغ، حيث استقبل قسم الطواري 10 حالات، منها حالة واحدة وفاة في موقع الحادث، وأخرى إصابتها حرجة وأحيلت لمستشفى القويعية لإنقاذ حياتها وبقية الحالات أدخلت للتنويم للعلاج والملاحظة.


يذكر أن الحافلة كانت قادمة من محافظة جدة للرياض، ووقع الحادث - حسب المصادر- في انعطاف للطريق مع سرعة السائق مما جعل الحافلة تخرج عن مسارها وتنقلب عدة مرات.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:14 PM

مصرع وإصابة 10 عاملات فلبينيات في انقلاب على طريق الرياض الطائف

كن في طريقهن من جدة للرياض ونتيجة السرعة وانعطاف للطريق

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فهد الغبيوي - القويعية
0
877

استقبل طوارئ مستشفى الخاصرة العام مساء اليوم، 10 إصابات لعاملات فلبينيات، إثر تعرض حافلتهن لحادث انقلاب على طريق الرياض الطائف السريع.

وأوضح مدير المستشفى تركي حنس العصيمي، أن المستشفى استنفر كافة طواقمه الطبية حين تلقي البلاغ، حيث استقبل قسم الطواري 10 حالات، منها حالة واحدة وفاة في موقع الحادث، وأخرى إصابتها حرجة وأحيلت لمستشفى القويعية لإنقاذ حياتها وبقية الحالات أدخلت للتنويم للعلاج والملاحظة.


يذكر أن الحافلة كانت قادمة من محافظة جدة للرياض، ووقع الحادث - حسب المصادر- في انعطاف للطريق مع سرعة السائق مما جعل الحافلة تخرج عن مسارها وتنقلب عدة مرات.

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