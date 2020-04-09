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"مدني الجوف": المشاركة الاجتماعية ضرورة لرفع مستوى السلامة في الظروف الحالية

"القحطاني": انخراط الأطفال بمسابقات الدفاع المدني ترفع الوعي وتنمي الإدراك

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير الدفاع بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني، أهمية المشاركة المجتمعية؛ خاصة أن الأسرة تجتمع في المنزل تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا؛ حيث إن من الأهمية بمكان توعية الأسر من المواطنين والمقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.

ودعا "القحطاني" الجميع للاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني وحث الأطفال على المشاركة في المسابقات اليومية لأنها ترسخ في أذهانهم مفهوم السلامة وتنمي مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل متمنيًا السلامة للجميع.

الدفاع المدني الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الجوف": المشاركة الاجتماعية ضرورة لرفع مستوى السلامة في الظروف الحالية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير الدفاع بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني، أهمية المشاركة المجتمعية؛ خاصة أن الأسرة تجتمع في المنزل تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا؛ حيث إن من الأهمية بمكان توعية الأسر من المواطنين والمقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.

ودعا "القحطاني" الجميع للاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني وحث الأطفال على المشاركة في المسابقات اليومية لأنها ترسخ في أذهانهم مفهوم السلامة وتنمي مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل متمنيًا السلامة للجميع.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
12:15 PM

"مدني الجوف": المشاركة الاجتماعية ضرورة لرفع مستوى السلامة في الظروف الحالية

"القحطاني": انخراط الأطفال بمسابقات الدفاع المدني ترفع الوعي وتنمي الإدراك

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فهد الغبيوي - الجوف
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، إلى التفاعل مع الوسم الذي أطلقته المديرية العامة للدفاع المدني #سلامتك_بمنزلك_غايتنا، والذي يهدف إلى الإسهام في رفع مستوى السلامة في ظل الظروف الراهنة.

وأكد مدير الدفاع بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني، أهمية المشاركة المجتمعية؛ خاصة أن الأسرة تجتمع في المنزل تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم القاضي بمنع التجول للوقاية من جائحة كورونا؛ حيث إن من الأهمية بمكان توعية الأسر من المواطنين والمقيمين بأسباب وقوع الحوادث وطرق الوقاية منها خاصة حوادث الحريق التي تشكل الرقم الأكبر في معدلات الحوادث اليومية وما ينتج عنها من أضرار.

ودعا "القحطاني" الجميع للاستفادة من المواد الإعلامية التي تقدم على منصات الدفاع المدني وحث الأطفال على المشاركة في المسابقات اليومية لأنها ترسخ في أذهانهم مفهوم السلامة وتنمي مداركهم للسلوك الآمن حين وجودهم في المنزل متمنيًا السلامة للجميع.

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