تحديثات كورونا من 12 دولة.. العالم يسجل 598 ألف إصابة والمتعافون 133 ألفًا

الفيروس حصد أرواح ما يزيد على 27 ألف شخص.. أرقام تتسارع والقلق يزداد

في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة الأخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم؛ يزداد القلق من الوباء الذي أصاب أكثر من 598 ألف شخص، وحصد أرواح ما يزيد على 27 ألف شخص، فيما بات عدد المتعافين منه 133,377 حالة حتى صباح السبت.



وفي السطور التالية نستعرض آخر التطورات والأرقام في 12 دولة من مختلف قارات العالم.



اليابان

العاصمة اليابانية طوكيو سجلت أكثر من 50 إصابة جديدة بالفيرس، في أكبر زيادة يومية بعدد الإصابات في المدينة.



سلطنة عُمان

أعلنت رصد 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات المسجلة لديها إلى 152.



الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء 7 مرضى بكورونا؛ مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 64.



السودان

أعلنت الجهات الصحية السودانية، اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 5 حالات.

إسرائيل

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، عن تسجيل 425 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل، ليصل العدد الإجمالي إلى 3460 حالة؛ منهم 50 حالتهم خطرة.



الهند

ارتفاع جديد في أعداد المصابين كشفت عنه السلطات الهندية اليوم؛ حيث ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند إلى 873 حالة.



بنما

أعلنت بنما وفاة 5 حالات جديدة بالفيروس في البلاد ليصل المجموع إلى 14، كما رصدت 112 إصابة جديدة، والإجمالي بات 786 حالة.



تايلاند

وفي تايلاند تم تسجيل وفاة جديدة؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6 مقابل 1245 إصابة.



الصين

الحصيلة في الصين لا تزال في اتجاه النزول بعد تسجيل 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 54 حالة إصابة جديدة.



أوزبكستان

أفادت وزارة الصحة الأوزبكية بتسجيل 16 أصابة جديدة خلال يوم واحد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 104، إضافة إلى وفاة واحدة.



كازاخستان

كشفت الجهات الصحية في كازاخستان أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 204، بعد رصد 11 حالة جديدة خلال اليوم الماضي، في حين سجلت وفاة واحدة في البلاد بكورونا حتى الآن.



أرمينيا

وفي أرمينيا أعلنت السلطات ارتفاع عدد الإصابات إلى 372، بعد أن كانت الحصيلة السابقة 329 إصابة، ووفاة واحدة.