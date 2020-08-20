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ترامب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك"

قال إن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع طهران كان غبيا"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك"، وفقا لموقع العربية نت

وفى التفاصيل، تابع ترمب متعهدا "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة غدا طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران"، وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا"، مضيفا أن: "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية".

الرئيس الأمريكي

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ترامب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك"
سبق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك"، وفقا لموقع العربية نت

وفى التفاصيل، تابع ترمب متعهدا "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة غدا طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران"، وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا"، مضيفا أن: "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية".

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:48 AM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
03:00 AM

ترامب: أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران بموجب "سناب باك"

قال إن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع طهران كان غبيا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "أميركا ستفرض عقوبات أممية سريعة على إيران"، وأضاف في مؤتمر صحفي أن العقوبات ستكون بموجب آلية "سناب باك"، وفقا لموقع العربية نت

وفى التفاصيل، تابع ترمب متعهدا "إيران لن تمتلك السلاح النووي أبدا"، مشيرا إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو "سيقدم للأمم المتحدة غدا طلبا بإعادة فرض العقوبات على إيران"، وأضاف أن إيران خرقت بشكل كبير الاتفاق النووي منذ 2015.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الاتفاق النووي الذي وقعه أوباما مع إيران كان غبيا"، مضيفا أن: "الاتفاقات التي وقعها أوباما لم تكن في مصلحة بلادنا".

وقال: "لم يعد لإيران المال لتمويل القاعدة والجماعات الإرهابية".

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