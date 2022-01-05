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"رئاسة الحرمين" تخصص 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف للمعتمرين

"فلمبان": وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف خاصًّا للمعتمرين؛ وذلك بعد عودة التقيُّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين، المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج، من خلال عدد من الإجراءات، مثل التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

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"رئاسة الحرمين" تخصص 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف للمعتمرين
سبق

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف خاصًّا للمعتمرين؛ وذلك بعد عودة التقيُّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين، المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج، من خلال عدد من الإجراءات، مثل التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

05 يناير 2022 - 2 جمادى الآخر 1443
11:50 PM

"رئاسة الحرمين" تخصص 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف للمعتمرين

"فلمبان": وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 34 مسارًا جديدًا في صحن المطاف خاصًّا للمعتمرين؛ وذلك بعد عودة التقيُّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة تخطيط الحشود ومدير إدارة تفويج المعتمرين، المهندس أيمن بن مصطفي فلمبان، أنه تم وضع الخطط اللازمة لتفويج المعتمرين والمصلين بأوقاتهم، وتجهيز مواقع الصلاة بملصقات التباعد الجسدي؛ وذلك للالتزام بمعايير التباعد الجسدي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير والوقائية كافة، التي تضمن صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وأكد أن وكالة التفويج وإدارة الحشود تلتزم بتطبيق معايير الجودة والسلامة لقاصدي بيت الله الحرام من الداخل والخارج، من خلال عدد من الإجراءات، مثل التباعد الجسدي، وتخصيص المسارات؛ وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لموسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

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