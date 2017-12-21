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تعرَّف كم سيدفع "إيلون ماسك" أغنى رجل في العالم ضرائب عن عام 2021؟

نشر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك؛ تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إنه سيدفع نحو 11 مليار دولار ضرائب عن عام 2021.

"ماسك" دخل في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حجم الضرائب التي تستحق عليه هذا العام.

وغرّدت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين؛ عبر حسابها على تويتر، قائلة إنه "على إيلون ماسك أن يتوقف عن استغلال الجميع".

وقال ماسك؛ في تغريدته عن الضرائب المستحقة عليه في العام الجاري: "لمَن يتساءلون، سوف أدفع 11 مليار دولار لهذا العام".

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تعرَّف كم سيدفع "إيلون ماسك" أغنى رجل في العالم ضرائب عن عام 2021؟
سبق

نشر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك؛ تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إنه سيدفع نحو 11 مليار دولار ضرائب عن عام 2021.

"ماسك" دخل في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حجم الضرائب التي تستحق عليه هذا العام.

وغرّدت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين؛ عبر حسابها على تويتر، قائلة إنه "على إيلون ماسك أن يتوقف عن استغلال الجميع".

وقال ماسك؛ في تغريدته عن الضرائب المستحقة عليه في العام الجاري: "لمَن يتساءلون، سوف أدفع 11 مليار دولار لهذا العام".

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
08:42 AM

تعرَّف كم سيدفع "إيلون ماسك" أغنى رجل في العالم ضرائب عن عام 2021؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر أغنى رجل في العالم إيلون ماسك؛ تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إنه سيدفع نحو 11 مليار دولار ضرائب عن عام 2021.

"ماسك" دخل في جدل على وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة حول حجم الضرائب التي تستحق عليه هذا العام.

وغرّدت عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارين؛ عبر حسابها على تويتر، قائلة إنه "على إيلون ماسك أن يتوقف عن استغلال الجميع".

وقال ماسك؛ في تغريدته عن الضرائب المستحقة عليه في العام الجاري: "لمَن يتساءلون، سوف أدفع 11 مليار دولار لهذا العام".

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

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