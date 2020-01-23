الصين تفرض الحَجر الصحي على هوانغانغ بعد ووهان بسبب كورونا

الحكومة أعلنت عن توقف حركة القطارات في المدينة حتى نهاية النهار

قررت الصين فرض الحجر الصحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ثانية؛ بهدف منع انتشار فيروس كورونا المستجد الذي تَسَبّب في اتخاذ تدبير مماثل في مدينة ووهان.

وأوضحت بلدية المدينة، أن حركة القطارات ستتوقف في هوانغانغ ذات الـ7.5 ملايين نسمة الواقعة على بُعد سبعين كيلو مترًا نحو شرق ووهان، حتى إشعار آخر في نهاية النهار.