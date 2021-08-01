رسميًا .. "السهلاوي" إلى الدوري القطري .. في صفقة انتقال حر

انضم المهاجم محمد السهلاوي إلى صفوف نادي معيذر القطري (درجة ثانية) في صفقة انتقال حر.

وكان السهلاوي قد أعلن سابقًا عن نهاية مشواره مع نادي التعاون مقدمًا شكره للإدارة لموافقتها على رغبته بالاكتفاء بموسم واحد، من عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وانتقل السهلاوي للتعاون في يناير 2020، قادمًا من نادي الشباب، قبل أن يمدد عقده في صيف العام ذاته لمدة موسمين تنتهي في يونيو 2022.



ويعد التعاون خامس الأندية التي يمثلها السهلاوي، بعد القادسية الذي ظهر من خلاله 2005، قبل أن ينتقل إلى الفتح بنظام الإعارة في فترة قصيرة، ليعود مرة أخرى، وفي عام 2009 إلى النصر، الفريق الذي ارتدى قميصه لمدة 10 أعوام، حقق من خلالها لقب الدوري السعودي 3 مرات وكأس ولي العهد مرة واحدة، قبل أن ينتقل إلى الشباب، ومنه إلى القصيم.