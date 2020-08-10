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تدشين مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في مبنى وزارة البيئة بعسير

تفاعلاً مع مبادرة أمير المنطقة بـ"الترشيد نزيد"

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في المبنى الرئيسي لفرع الوزارة في عسير، بما يشمل كل المكاتب والوحدات التابعة.

يأتي ذلك، تفاعلاً مع، مبادرة أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تحت شعار "بالترشيد نزيد", والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة العالمية وتوفير والحفاظ على مصادر المياه والطاقة.

شملت المبادرة تركيب أكثر من ألف قطعة ترشيد مختلفة ما بين مغاسل سنة خارجية, ومرشدات طرد, وكاشف للتسربات، ومرشدات شطاف.

وقال "الويمني" إن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مواطن ومقيم, وعلى الجميع أن يتعاونوا للحفاظ على المياه والترشيد في استهلاكها لضمان استمرارها.

وأشار إلى ما أولته الحكومة الرشيدة من اهتمام بقطاع المياه والكهرباء والذي يعد خيارًا استراتيجيًا لدعم مسيرة التنمية والتطور.

وأضاف أن واجبنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة يحتم علينا أن نقوم بخطوات لترشيد المياه والكهرباء، وحث موظفينا والعاملين لدينا على ذلك.

وزارة البيئة والمياه والزراعة منطقة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تدشين مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في مبنى وزارة البيئة بعسير
سبق

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في المبنى الرئيسي لفرع الوزارة في عسير، بما يشمل كل المكاتب والوحدات التابعة.

يأتي ذلك، تفاعلاً مع، مبادرة أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تحت شعار "بالترشيد نزيد", والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة العالمية وتوفير والحفاظ على مصادر المياه والطاقة.

شملت المبادرة تركيب أكثر من ألف قطعة ترشيد مختلفة ما بين مغاسل سنة خارجية, ومرشدات طرد, وكاشف للتسربات، ومرشدات شطاف.

وقال "الويمني" إن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مواطن ومقيم, وعلى الجميع أن يتعاونوا للحفاظ على المياه والترشيد في استهلاكها لضمان استمرارها.

وأشار إلى ما أولته الحكومة الرشيدة من اهتمام بقطاع المياه والكهرباء والذي يعد خيارًا استراتيجيًا لدعم مسيرة التنمية والتطور.

وأضاف أن واجبنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة يحتم علينا أن نقوم بخطوات لترشيد المياه والكهرباء، وحث موظفينا والعاملين لدينا على ذلك.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
03:49 PM

تدشين مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في مبنى وزارة البيئة بعسير

تفاعلاً مع مبادرة أمير المنطقة بـ"الترشيد نزيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس عبدالله الويمني، مبادرة ترشيد المياه والكهرباء في المبنى الرئيسي لفرع الوزارة في عسير، بما يشمل كل المكاتب والوحدات التابعة.

يأتي ذلك، تفاعلاً مع، مبادرة أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، لترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تحت شعار "بالترشيد نزيد", والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة في مواجهة الجائحة العالمية وتوفير والحفاظ على مصادر المياه والطاقة.

شملت المبادرة تركيب أكثر من ألف قطعة ترشيد مختلفة ما بين مغاسل سنة خارجية, ومرشدات طرد, وكاشف للتسربات، ومرشدات شطاف.

وقال "الويمني" إن ترشيد استهلاك المياه والكهرباء مسؤولية اجتماعية ووطنية على كل مواطن ومقيم, وعلى الجميع أن يتعاونوا للحفاظ على المياه والترشيد في استهلاكها لضمان استمرارها.

وأشار إلى ما أولته الحكومة الرشيدة من اهتمام بقطاع المياه والكهرباء والذي يعد خيارًا استراتيجيًا لدعم مسيرة التنمية والتطور.

وأضاف أن واجبنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة يحتم علينا أن نقوم بخطوات لترشيد المياه والكهرباء، وحث موظفينا والعاملين لدينا على ذلك.

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