لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير. وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان. وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان.

مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير" سويد الحارثي سبق 2019-07-27 لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440 02:23 PM

مصرع 4 شبان من قرية واحدة في حادث بـ"باشوت عسير" سيصلى عليهم في مدينة سبت العلايا بعد عصر اليوم





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لقي أربعة شباب سعوديين مصرعهم جراء حادث مروري صباح اليوم على طريق باشوت، شمال منطقة عسير.

وذكرت مصادر أن الحادث وقع من طرف واحد لسيارة من نوع "النترا هيونداي" بيضاء اللون، كان يستقلها خمسة شبان سعوديين، جميعهم أقارب ومن قرية آل لعلاء عليان.

وسيصلى على المتوفين بعد عصر اليوم بجامع الخلفاء الراشدين بمدينة سبت العلايا، قبل الدفن بمقبرة آل لعلاء عليان.