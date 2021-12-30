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"فيصل بن سلطان": خطاب الملك سلمان يرسم خارطة لتوجهات المملكة التنموية والسياسية

قال: يحمل أبعادًا تؤكد مكانتها ودورها في تعزيز التنمية والسلام في العالم

قال الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية: إنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى، شكلت نبراساً لمسيرة الوطن وتوجهاته التنموية والسياسية خلال الفترة القادمة، بما حمله من أبعاد محلية ودولية أكدت على دور المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية في تعزيز التنمية والسلام في العالم.

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وإطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع والمبادرات التنموية التي ستنعكس على تنويع مصادر الدخل الوطني، يؤكد نجاح مسارات الرؤية ومستهدفاتها.

وأضاف: يأتي الخطاب الملكي في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم سواءً على المستوى الصحي المتمثل بجائحة كورونا التي حلّت بالعالم وتأثر بها كثير من الدول، أو على مستوى التحولات السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم.

ولفت إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين تواصل مسيرتها التنموية والحضارية عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجاوزت بحمد الله الآثار السلبية للجائحة، وانطلقت عبر مشاريع تنموية كبرى تعزز من روافد الاقتصاد الوطني وتفتح مزيدا من فرص العمل والاستثمار للشباب السعودي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن سلطان": خطاب الملك سلمان يرسم خارطة لتوجهات المملكة التنموية والسياسية
سبق

قال الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية: إنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى، شكلت نبراساً لمسيرة الوطن وتوجهاته التنموية والسياسية خلال الفترة القادمة، بما حمله من أبعاد محلية ودولية أكدت على دور المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية في تعزيز التنمية والسلام في العالم.

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وإطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع والمبادرات التنموية التي ستنعكس على تنويع مصادر الدخل الوطني، يؤكد نجاح مسارات الرؤية ومستهدفاتها.

وأضاف: يأتي الخطاب الملكي في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم سواءً على المستوى الصحي المتمثل بجائحة كورونا التي حلّت بالعالم وتأثر بها كثير من الدول، أو على مستوى التحولات السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم.

ولفت إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين تواصل مسيرتها التنموية والحضارية عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجاوزت بحمد الله الآثار السلبية للجائحة، وانطلقت عبر مشاريع تنموية كبرى تعزز من روافد الاقتصاد الوطني وتفتح مزيدا من فرص العمل والاستثمار للشباب السعودي.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
01:58 PM

"فيصل بن سلطان": خطاب الملك سلمان يرسم خارطة لتوجهات المملكة التنموية والسياسية

قال: يحمل أبعادًا تؤكد مكانتها ودورها في تعزيز التنمية والسلام في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية: إنّ كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- خلال افتتاح أعمال السنة الثانية من أعمال الدورة الثامنة لمجلس الشورى، شكلت نبراساً لمسيرة الوطن وتوجهاته التنموية والسياسية خلال الفترة القادمة، بما حمله من أبعاد محلية ودولية أكدت على دور المملكة ومكانتها الإقليمية والدولية في تعزيز التنمية والسلام في العالم.

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى أن تأكيد خادم الحرمين الشريفين على المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 وإطلاق سمو ولي العهد العديد من المشاريع والمبادرات التنموية التي ستنعكس على تنويع مصادر الدخل الوطني، يؤكد نجاح مسارات الرؤية ومستهدفاتها.

وأضاف: يأتي الخطاب الملكي في ظل تحولات متسارعة يشهدها العالم سواءً على المستوى الصحي المتمثل بجائحة كورونا التي حلّت بالعالم وتأثر بها كثير من الدول، أو على مستوى التحولات السياسية والاقتصادية بالمنطقة والعالم.

ولفت إلى أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين تواصل مسيرتها التنموية والحضارية عبر مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تجاوزت بحمد الله الآثار السلبية للجائحة، وانطلقت عبر مشاريع تنموية كبرى تعزز من روافد الاقتصاد الوطني وتفتح مزيدا من فرص العمل والاستثمار للشباب السعودي.

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