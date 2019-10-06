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خادم الحرمين يستقبل "البرهان" و"حمدوك" ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما

الملك رحّب برئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ولأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الملك سلمان عبدالفتاح البرهان السودان عبدالله حمدوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل "البرهان" و"حمدوك" ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ولأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
04:00 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
07:01 PM

خادم الحرمين يستقبل "البرهان" و"حمدوك" ويقيم مأدبة غداء تكريماً لهما

الملك رحّب برئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان ورئيس مجلس الوزراء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بجمهورية السودان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بهما، فيما عبرا عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس مجلس الوزراء.

حضر الاستقبال والمأدبة: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ولأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والوزراء.

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